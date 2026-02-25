हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी

'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी

Attack On Lawrence Bishnoi Lawyer: राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली, साथ ही इस अटैक के पीछे की वजह भी बताई.

By : मनोज वर्मा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मंगलवार देर रात लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हमले की जिम्मेदारी राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली है. इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली. 

अपनी पोस्ट में दीपक खत्री को लॉरेन्स का करीबी बताया और कहा कि लॉरेन्स के लिए मुखबरी करने के चलते ये हमला किया गया है.

'पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी सजा'

राहुल फतेहपुर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज जो ये दीपक खत्री (वकील) पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते है ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता है और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाके तू इन्फॉर्मेशन लाता है वो बंद करदे नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी." 

'बुरा होगा अंजाम'

पोस्ट में आगे लिखा, "आज तो भगवान का शुक्र कर आज तू बच गया अभी भी समय है सुधर जा और हमारे जितने भी दुश्मन है जो लॉरेंस को बदमाश मानते है वो समय रहते सुधर जाना नहीं तो अंजाम बुरा होगा."

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं हमले को लेकर पुलिस ने बताया कि गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, और गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए. घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत में बताया, "हमें रात करीब 10:10 बजे सूचना मिली कि कश्मीरी गेट के पास एक कार पर फायरिंग हुई है. मौके पर पहुंचकर हमने पाया कि गाड़ी पर चार से पांच राउंड फायरिंग की गई है. एक व्यक्ति घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी गई है."

डीसीपी बंथिया ने कहा, "हम जांच के हर पहलू पर काम कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी. दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.

Published at : 25 Feb 2026 12:16 PM (IST)
Embed widget