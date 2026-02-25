हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया

दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया

इस विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिर्फ दुकानें ही नहीं हैं. यहां आर्ट गैलरी भी मौजूद हैं जहां कला प्रेमी समय बिता सकते हैं. इसके अलावा एक आइस रिंक भी है जहां लोग स्केटिंग का मजा लेते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Feb 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

शॉपिंग मॉल आज सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि मनोरंजन, घूमने फिरने और समय बिताने का बड़ा केंद्र बन चुके हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा मॉल भी है जहां सब कुछ देखने के लिए आपको कई दिन लग सकते हैं, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो. दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में स्थित Shinsegae Centum City को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर माना जाता है. इसका कुल फ्लोर एरिया 31 लाख 63 हजार वर्ग फुट यानी करीब 2 लाख 93 हजार 900 वर्ग मीटर है.

कितना बड़ा है यह मॉल?

Shinsegae Centum City कुल 16 मंजिलों में फैला हुआ है. इसका आकार इतना विशाल है कि यहां घूमने आए लोगों को पूरा मॉल देखने में कई दिन लग सकते हैं. यह सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं बल्कि एक मल्टी एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है. इस मॉल में करीब 700 से ज्यादा अलग अलग स्टोर्स मौजूद हैं. यहां फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी ब्रांड, घरेलू सामान और कई तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानें हैं.

खरीदारी के साथ मनोरंजन का पूरा इंतजाम

इस विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिर्फ दुकानें ही नहीं हैं. यहां आर्ट गैलरी भी मौजूद हैं जहां कला प्रेमी समय बिता सकते हैं. इसके अलावा एक आइस रिंक भी है जहां लोग स्केटिंग का मजा लेते हैं. मॉल के अंदर 60 टी वाला गोल्फ ड्राइविंग रेंज भी है, जो इसे और खास बनाता है. यहां कई मूवी थिएटर भी हैं जहां नई फिल्में देखी जा सकती हैं.

पारंपरिक और आधुनिक सुविधाओं का संगम

Shinsegae Centum City में पारंपरिक कोरियाई जिमजिलबांग यानी अलग अलग पुरुष और महिला स्नानघर की सुविधा भी है. यह कोरिया की संस्कृति का अहम हिस्सा है. इसके अलावा यहां एक ऑफिस टावर और एक सार्वजनिक पार्क भी है. पार्क को डायनासोर और पाइरेट थीम पर डिजाइन किया गया है, जो बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है.

रिकॉर्ड तोड़ कमाई

यह मॉल सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि कमाई में भी रिकॉर्ड बना चुका है. Shinsegae Centum City दक्षिण कोरिया का एकमात्र ऐसा स्टोर है जिसने लगातार दो साल तक 2 ट्रिलियन वोन यानी करीब 1.38 बिलियन डॉलर का कारोबार किया है. यह उपलब्धि इसे न सिर्फ आकार बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया के सबसे सफल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शामिल करती है.

क्यों खास है यह मॉल?

इस 16 मंजिला विशाल इमारत को आकार में पीछे छोड़ना आसान नहीं है. इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भारी निवेश और बड़े स्तर की योजना की जरूरत होती है. फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है जो इसके रिकॉर्ड को तोड़ सके. Shinsegae Centum City आज भी दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बना हुआ है और अपनी भव्यता, सुविधाओं और रिकॉर्ड कमाई के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

Shinsegae Centum City के बारे में जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरान नजर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि यह मॉल कम और पूरा शहर ज्यादा लगता है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि यहां शॉपिंग करने जाओ तो दो दिन की छुट्टी लेकर जानी पड़ेगी. एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर 16 मंजिल और 700 से ज्यादा स्टोर्स हैं तो वहां घूमते घूमते ही थकान हो जाएगी.

Published at : 25 Feb 2026 10:04 AM (IST)
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Video: स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
स्पीड बोट के पीछे मौत बनकर दौड़ा मगरमच्छ, दरिंदे की रफ्तार देख थम जाएंगी सांसें
Video: जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
जंगल में अकेली लड़की पर आदमखोर दरिंदे ने किया हमला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल
