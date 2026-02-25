हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा

UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा

UPPSC PCS Main Exam: यूपीपीएससी की तरफ से PCS-2025 मेन एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया है. ये एग्जाम ल​खनऊ और प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Feb 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

UPPSC PCS Main Exam 2025 Schedule: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है. यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS-2025 की मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी सभी तिथियां और समय उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके साथ ही आयोग ने पहले जारी विज्ञापन में कुछ प्रश्न पत्रों की समय अवधि में भी बदलाव किया है.

PCS मेन परीक्षा 2025 का आयोजन प्रदेश के दो प्रमुख शहरों में किया जाएगा. यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में संपन्न होगी. आयोग ने साफ किया है कि दोनों शहरों में एक साथ परीक्षा कराई जाएगी, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान सुविधा मिल सके. परीक्षा की शुरुआत 29 मार्च से होगी और अंतिम पेपर 1 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

29 मार्च से होगा पहला पेपर

परीक्षा के पहले दिन यानी 29 मार्च को दो अहम विषयों की परीक्षा होगी. पहले सत्र में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा. इसके बाद दूसरे सत्र में निबंध की परीक्षा आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार, यह दोनों पेपर उम्मीदवारों की भाषा और अभिव्यक्ति क्षमता को परखने के लिए बेहद जरूरी हैं.

30 मार्च को सामान्य अध्ययन के दो पेपर

30 मार्च को सामान्य अध्ययन के दो प्रश्न पत्र कराए जाएंगे. सुबह के सत्र में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी. वहीं दोपहर बाद के सत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा. इन पेपरों में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

31 मार्च को दो पेपर 

31 मार्च को भी उम्मीदवारों को दो पेपर देने होंगे. पहले सत्र में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी. इसके बाद दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा. इन पेपरों में उम्मीदवारों की विश्लेषण क्षमता और प्रशासनिक समझ को जांचा जाएगा.

1 अप्रैल को होगी परीक्षा की समाप्ति

PCS मेन परीक्षा का आखिरी दिन 1 अप्रैल होगा. इस दिन पहले सत्र में सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी. वहीं दूसरे और अंतिम सत्र में सामान्य अध्ययन षष्ठ प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही PCS मेन परीक्षा 2025 का सफर पूरा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें - पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 25 Feb 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Education PCS Main Exam 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
शिक्षा
आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम
आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम
शिक्षा
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
शिक्षा
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget