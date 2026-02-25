UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा

UPPSC PCS Main Exam 2025 Schedule: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है. यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS-2025 की मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी सभी तिथियां और समय उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके साथ ही आयोग ने पहले जारी विज्ञापन में कुछ प्रश्न पत्रों की समय अवधि में भी बदलाव किया है.

PCS मेन परीक्षा 2025 का आयोजन प्रदेश के दो प्रमुख शहरों में किया जाएगा. यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में संपन्न होगी. आयोग ने साफ किया है कि दोनों शहरों में एक साथ परीक्षा कराई जाएगी, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान सुविधा मिल सके. परीक्षा की शुरुआत 29 मार्च से होगी और अंतिम पेपर 1 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

29 मार्च से होगा पहला पेपर

परीक्षा के पहले दिन यानी 29 मार्च को दो अहम विषयों की परीक्षा होगी. पहले सत्र में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा. इसके बाद दूसरे सत्र में निबंध की परीक्षा आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार, यह दोनों पेपर उम्मीदवारों की भाषा और अभिव्यक्ति क्षमता को परखने के लिए बेहद जरूरी हैं.

30 मार्च को सामान्य अध्ययन के दो पेपर

30 मार्च को सामान्य अध्ययन के दो प्रश्न पत्र कराए जाएंगे. सुबह के सत्र में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी. वहीं दोपहर बाद के सत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा. इन पेपरों में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

31 मार्च को दो पेपर

31 मार्च को भी उम्मीदवारों को दो पेपर देने होंगे. पहले सत्र में सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी. इसके बाद दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा. इन पेपरों में उम्मीदवारों की विश्लेषण क्षमता और प्रशासनिक समझ को जांचा जाएगा.

1 अप्रैल को होगी परीक्षा की समाप्ति

PCS मेन परीक्षा का आखिरी दिन 1 अप्रैल होगा. इस दिन पहले सत्र में सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी. वहीं दूसरे और अंतिम सत्र में सामान्य अध्ययन षष्ठ प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही PCS मेन परीक्षा 2025 का सफर पूरा हो जाएगा.

