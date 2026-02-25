Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस

सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकंड का वीडियो भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है. हाल ही में एक अवॉर्ड समारोह का ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में फिटनेस इंफ्लुएंसर Lakshay Jaggi ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर जाते नजर आते हैं. अवॉर्ड उन्हें एक्ट्रेस Rakul Preet Singh देती हैं. लेकिन ट्रॉफी लेने के बाद Lakshay बिना ज्यादा बातचीत किए आगे बढ़ जाते हैं. इस छोटे से पल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने दावा किया कि Lakshay ने Rakul को नजरअंदाज किया या जानबूझकर हाथ नहीं मिलाया.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में हुए एक अवॉर्ड फंक्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो में Lakshay Jaggi स्टेज पर अवॉर्ड लेने जाते हैं. Rakul Preet Singh उन्हें ट्रॉफी देती हैं. Lakshay ट्रॉफी लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं. वीडियो में ऐसा लगता है कि उन्होंने Rakul से न तो हाथ मिलाया और न ही ज्यादा बातचीत की. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक्ट्रेस को इग्नोर किया.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा हंगामा?

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह व्यवहार ठीक नहीं था. वहीं कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया. हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो छोटा है और पूरे घटनाक्रम को समझे बिना निष्कर्ष निकालना सही नहीं.

Lakshay Jaggi की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद Lakshay Jaggi ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफाई दी. उन्होंने हिंदी में कहा कि उनका किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. Lakshay ने बताया कि उनके पहले एक महिला अवॉर्ड लेने स्टेज पर गई थीं. उन्होंने भी हाथ बढ़ाया था, लेकिन Rakul ने उनसे हाथ नहीं मिलाया. इसे देखकर Lakshay को लगा कि शायद समारोह में हैंडशेक की कोई परंपरा या प्रोटोकॉल नहीं रखा गया है.

कौन हैं Lakshay Jaggi

Lakshay Jaggi एक फिटनेस इंफ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह नियमित रूप से जिम टिप्स, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हैं. फिटनेस कम्युनिटी में उनकी अच्छी पहचान है.

