Video: हल्दिया में तांडव! डिवाइडर फांदकर दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार टैंकर, मची अफरा-तफरी

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ है. यह घटना पश्चिम बंगाल (West Bengal) के हल्दिया से सामने आई है, जहां एक टैंकर कथित तौर पर बैरिकेड के पास नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर पर चढ़ते हुए ट्रैफिक सिग्नल को टक्कर मारकर सड़क किनारे मौजूद दुकानों में जा घुसा.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हादसे से कुछ ही सेकंड पहले कुछ पैदल यात्री सड़क पार कर रहे थे. जैसे ही टैंकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ा, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वीडियो इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं—एक पल सब सामान्य था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया.

📍Haldia, West Bengal: A tanker reportedly went out of control near a barricade, climbed the divider, hit a traffic signal and rammed into a roadside shop. CCTV shows pedestrians crossing seconds before chaos erupted; panic followed as the vehicle ploughed ahead. pic.twitter.com/ssSF165K2e — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 24, 2026

कैसे हुआ हादसा?

बताया जा रहा है कि सड़क पर तीन बैरिकेड लगाए गए थे. टैंकर चालक पहले बैरिकेड को पार करने के बाद भी गति कम नहीं कर सका और अचानक दाईं ओर मोड़ लेने की कोशिश की. तेज रफ्तार और असंतुलन के कारण वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और टैंकर सीधे डिवाइडर से टकराते हुए दुकानों में जा घुसा.

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि टैंकर ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और सड़क किनारे खड़ी संरचनाओं को तहस-नहस कर देता है. कुछ सेकंड की इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर उस समय सड़क पर भीड़ ज्यादा होती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था.

टैंकर चालकों की जिम्मेदारी पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस हादसे को लेकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के मामलों में अक्सर ओवरलोडिंग, खराब मेंटेनेंस, तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही जैसे कारण सामने आते हैं. ऐसे हादसे यह सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या सड़क सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं.