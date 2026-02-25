आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की भिड़ंत अब जिम्बाब्वे से होने वाली है. दोनो टीमें 26 फरवरी को चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में आमनें-सामनें होंगी. यह मैच भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सुपर-8 में मिली एक हार के बाद अब टीम के लिए हर मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा हो गया है. इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगा है.

स्टार फिनिशर रिंकू सिंह पारिवारिक आपात स्थिति के कारण टीम से अस्थायी रूप से अलग हो गए हैं. उनके पिता की तबीयत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू का खेलना संदिग्ध माना जा रहा है.

विकल्प नंबर-1: अक्षर पटेल

अगर रिंकू इस मैच में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सबसे मजबूत विकल्प अक्षर पटेल हो सकते हैं. चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है. ऐसे में अक्षर टीम को अतिरिक्त स्पिन विकल्प दे सकते हैं. अगर अक्षर को शामिल किया जाता है तो भारत चार ऑलराउंडर के साथ उतर सकता है - शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर. इससे बल्लेबाजी की गहराई भी बढ़ेगी और गेंदबाजी में संतुलन भी मिलेगा. तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभाल सकते हैं.

विकल्प नंबर-2: संजू सैमसन

दूसरा विकल्प संजू सैमसन हैं. संजू आक्रामक बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं या मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं. अगर टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी को और मजबूत करना चाहता है, तो संजू को मौका दिया जा सकता है. इससे भारत के पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज होगा जो बड़े शॉट खेलने में सक्षम है.

मैच का महत्व

भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक और लीग मैच नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है. टीम को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि नेट रन रेट सुधारने के लिए बड़े अंतर से जीत भी जरूरी होगी.

अब नजर टीम मैनेजमेंट के फैसले पर रहेगी कि वह संतुलन को प्राथमिकता देता है या बल्लेबाजी की ताकत को. जो भी फैसला हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को हर हाल में जीत चाहिए.