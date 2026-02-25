हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज

जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज

जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मैच से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. पारिवारिक इमरजेंसी के चलते रिंकू सिंह का खेलना संदिग्ध है. ऐसे में प्लेइंग 11 में उनकी जगह दो मजबूत विकल्प सामने आए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की भिड़ंत अब जिम्बाब्वे से होने वाली है. दोनो टीमें 26 फरवरी को चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में आमनें-सामनें होंगी. यह मैच भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सुपर-8 में मिली एक हार के बाद अब टीम के लिए हर मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा हो गया है. इसी बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगा है.

स्टार फिनिशर रिंकू सिंह पारिवारिक आपात स्थिति के कारण टीम से अस्थायी रूप से अलग हो गए हैं. उनके पिता की तबीयत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू का खेलना संदिग्ध माना जा रहा है.

विकल्प नंबर-1: अक्षर पटेल

अगर रिंकू इस मैच में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सबसे मजबूत विकल्प अक्षर पटेल हो सकते हैं. चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है. ऐसे में अक्षर टीम को अतिरिक्त स्पिन विकल्प दे सकते हैं. अगर अक्षर को शामिल किया जाता है तो भारत चार ऑलराउंडर के साथ उतर सकता है - शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर. इससे बल्लेबाजी की गहराई भी बढ़ेगी और गेंदबाजी में संतुलन भी मिलेगा. तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभाल सकते हैं.

विकल्प नंबर-2: संजू सैमसन

दूसरा विकल्प संजू सैमसन हैं. संजू आक्रामक बल्लेबाज हैं और जरूरत पड़ने पर पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं या मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं. अगर टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी को और मजबूत करना चाहता है, तो संजू को मौका दिया जा सकता है. इससे भारत के पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज होगा जो बड़े शॉट खेलने में सक्षम है.

मैच का महत्व

भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक और लीग मैच नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है. टीम को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि नेट रन रेट सुधारने के लिए बड़े अंतर से जीत भी जरूरी होगी.

अब नजर टीम मैनेजमेंट के फैसले पर रहेगी कि वह संतुलन को प्राथमिकता देता है या बल्लेबाजी की ताकत को. जो भी फैसला हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को हर हाल में जीत चाहिए. 

Published at : 25 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Super 8 IND Vs ZIM RINKU SINGH AXAR PATEL SANJU SAMSON T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
स्पोर्ट्स
T20 World Cup Semi Final Scenario: अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
स्पोर्ट्स
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
दिल्ली NCR
Delhi State Name: केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget