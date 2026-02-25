एक्सप्लोरर
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
राजपाल यादव इन दिनों मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं.हालांकि, अब धीरे-धीरे उनकी जिंदगी ट्रैक पर लौटती हुई दिखाई दे रही है. इसी बीच एक्टर की फैमिली भी सुर्खियों में छाई हुई है.
राजवाल यादव की फैमिली में वैसे तो उनकी वाइफ और तीन बेटियां हैं. लेकिन, इन दिनों उनकी छोटी बेटी रेहांशी उर्फ रेहू अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आ रही हैं.
Published at : 25 Feb 2026 11:56 AM (IST)
Tags :Rajpal Yadav
