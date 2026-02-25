हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात

डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात

राजपाल यादव इन दिनों मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं.हालांकि, अब धीरे-धीरे उनकी जिंदगी ट्रैक पर लौटती हुई दिखाई दे रही है. इसी बीच एक्टर की फैमिली भी सुर्खियों में छाई हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 11:56 AM (IST)
राजपाल यादव इन दिनों मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं.हालांकि, अब धीरे-धीरे उनकी जिंदगी ट्रैक पर लौटती हुई दिखाई दे रही है. इसी बीच एक्टर की फैमिली भी सुर्खियों में छाई हुई है.

राजवाल यादव की फैमिली में वैसे तो उनकी वाइफ और तीन बेटियां हैं. लेकिन, इन दिनों उनकी छोटी बेटी रेहांशी उर्फ रेहू अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आ रही हैं.

1/9
राजपाल यादव की बेटी रेहांशी की क्यूटनेस और मासूमियत के तो लोग फैन हो चुके हैं. यही वजह है कि रेहांशी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
राजपाल यादव की बेटी रेहांशी की क्यूटनेस और मासूमियत के तो लोग फैन हो चुके हैं. यही वजह है कि रेहांशी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
2/9
राजपाल यादव अक्सर अपनी लाडली के संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. साथ ही वो इस बात को जाहिर करना कभी नहीं भूलते कि उनकी बेटियां उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं.
राजपाल यादव अक्सर अपनी लाडली के संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. साथ ही वो इस बात को जाहिर करना कभी नहीं भूलते कि उनकी बेटियां उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं.
Published at : 25 Feb 2026 11:56 AM (IST)
Rajpal Yadav

बॉलीवुड फोटो गैलरी

