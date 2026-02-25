हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना

PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हो गए हैं. इस बीच इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने उनकी तस्वीर को फ्रंट पेज पर जगह दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे के लिए इजरायल के लिए रवाना हो गए हैं . इस बीच उनकी तस्वीर को जेरूसलम पोस्ट पेपर ने फ्रंट पेज पर लगाया है और साथ में नमस्ते मोदी लिखा है. वहीं दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज और कल इजरायल की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है.

पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आगे लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों रक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय राजनीतिक विश्वास और साझेदारी को और आगे बढ़ाने का अवसर होगी.

पीएम मोदी इजरायल की संसद को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे. इसे भारत और इजरायल के बीच मजबूत संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी का प्रतीक बताया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि वह इजरायल में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री के अनुसार, भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और गति देने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है.

2017 का इजरायल दौरा

साल 2017 में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इतिहास बनाया है. वे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. जब उनका विमान बेन गुरियन हवाई अड्डा पर उतरा तो यह पल भारत और इजरायल दोनों के लिए खास बन गया. यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं था, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ था. कई सालों तक भारत और इजरायल के रिश्ते सामान्य स्तर पर ही रहे, लेकिन इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने खुलकर साथ काम करना शुरू किया. प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि उनके लिए यह बहुत गर्व की बात है कि वे इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और अहम कदम बताया था.

Published at : 25 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Jerusalem India Israel PM Modi Breaking News World News In Hindi Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज शरीफ ने...3.5 करोड़ लोग मारे जाते', भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का चौंकाने वाले दावे का सच क्या?
'शहबाज शरीफ ने...3.5 करोड़ लोग मारे जाते', भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
विश्व
'अमेरिका इज बैक, यह देश का स्वर्ण युग...', डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा?
'अमेरिका इज बैक, यह देश का स्वर्ण युग...', डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
क्रिकेट
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
टीम इंडिया को अपनी नेट रन रेट प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैठेगा समीकरण
बॉलीवुड
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, अपनी स्माइल से लूटी लाइमलाइट, वायरल हुआ वीडियो
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, पैप्स को देख किया स्माइल, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ट्रेंडिंग
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, 16 मंजिल, 700 दुकानें और 2 ट्रिलियन वोन की कमाई, वीडियो देख हैरान दुनिया
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ये हैं दुनिया के सबसे हेल्दी पांच देश, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत और पाकिस्तान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget