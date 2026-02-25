नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे के लिए इजरायल के लिए रवाना हो गए हैं . इस बीच उनकी तस्वीर को जेरूसलम पोस्ट पेपर ने फ्रंट पेज पर लगाया है और साथ में नमस्ते मोदी लिखा है. वहीं दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज और कल इजरायल की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है.

पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आगे लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों रक्षा, कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय राजनीतिक विश्वास और साझेदारी को और आगे बढ़ाने का अवसर होगी.

पीएम मोदी इजरायल की संसद को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे. इसे भारत और इजरायल के बीच मजबूत संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी का प्रतीक बताया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि वह इजरायल में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री के अनुसार, भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और गति देने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है.

2017 का इजरायल दौरा

साल 2017 में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इतिहास बनाया है. वे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. जब उनका विमान बेन गुरियन हवाई अड्डा पर उतरा तो यह पल भारत और इजरायल दोनों के लिए खास बन गया. यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं था, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ था. कई सालों तक भारत और इजरायल के रिश्ते सामान्य स्तर पर ही रहे, लेकिन इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने खुलकर साथ काम करना शुरू किया. प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि उनके लिए यह बहुत गर्व की बात है कि वे इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और अहम कदम बताया था.