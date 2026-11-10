ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जैसे जमीन पर उतर आए तारे!' आसमान से चेन्नई का खूबसूरत नजारा, वीडियो वायरल

Video: जैसे जमीन पर उतर आए तारे!' आसमान से चेन्नई का खूबसूरत नजारा, वीडियो वायरल

इंडिगो के वही मशहूर पायलट प्रदीप कृष्णन ने अपने कॉकपिट के पास से रात के वक्त Chennai शहर का एक ऐसा हवाई नजारा रिकॉर्ड किया है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

दीवाली पर हर कोई अपने घर-आंगन, गली और मोहल्ले की रोशनी की तस्वीरें शेयर करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा शहर एक साथ दीवाली के दीयों और आतिशबाजी से चमकता है, तो आसमान से वो नजारा कैसा दिखता होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अद्भुत और दिल थाम लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

इंडिगो के वही मशहूर पायलट प्रदीप कृष्णन ने अपने कॉकपिट के पास से रात के वक्त Chennai शहर का एक ऐसा हवाई नजारा रिकॉर्ड किया है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
ट्रेंडिंग
30 हजार फीट की ऊंचाई यात्रियों ने मनाई दिवाली, पायलट ने दिया साथ
30 हजार फीट की ऊंचाई यात्रियों ने मनाई दिवाली, पायलट ने दिया साथ
ट्रेंडिंग
Viral Video: हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स
हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स

आसमान से दिखा रोशनी का समंदर, वीडियो हुआ सुपरहिट

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि काली-सि‍याह रात में पूरा चेन्नै शहर दीवाली के बल्बों, झिलमिलाती लाइटों और दीयों की रोशनी से सराबोर है. ऊपर बादलों के बीच से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो नीचे कोई शहर नहीं, बल्कि पूरी कायनात के तारे ज़मीन पर बिछ गए हों.

पायलट ने वीडियो पर टेक्स्ट लिखा "POV: ऊपर आसमान से दीवाली की रात!" उन्होंने कैप्शन में सभी को दीवाली की बधाई दी और एक मजेदार सफाई भी दी कि वीडियो का आखिरी फ्रेम उन्होंने लैंडिंग के बाद जमीन से 8x जूम करके शूट किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pradeep Krishnan (@capt_pradeepkrishnan)

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो, नेटिजन्स बोले "अविश्वसनीय"

कॉकपिट से लिया गया यह जादुई वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. अब तक इसे 75 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग पायलट के इस अनोखे नजरिए की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं...

एक यूजर ने कमेंट में अपनी हैरानी जताते हुए लिखा, "ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत नजारा शेयर करने के लिए शुक्रिया, यह तो बिल्कुल जादुई दिख रहा है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "हम हमेशा अपने घर की दीवाली देखते हैं, लेकिन पूरे शहर को एक साथ जगमगाते देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है."

वहीं कई लोगों ने कहा कि पायलट प्रदीप कृष्णन हर बार दीवाली पर अपने अलग अंदाज से दिल जीत लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
चकरघिन्नी बनी पटाखों की लड़, हेलिकॉप्टर की तरह लेकर दौड़ा सिरफिरा
ट्रेंडिंग
30 हजार फीट की ऊंचाई यात्रियों ने मनाई दिवाली, पायलट ने दिया साथ
30 हजार फीट की ऊंचाई यात्रियों ने मनाई दिवाली, पायलट ने दिया साथ
ट्रेंडिंग
Viral Video: हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स
हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आइजेनकोट के ग्रीन सिग्नल पर नेतन्याहू का इशारा, बोले- 'यूनिटी गवर्नमेंट के लिए तैयार'
आइजेनकोट के ग्रीन सिग्नल पर नेतन्याहू का इशारा, बोले- 'यूनिटी गवर्नमेंट के लिए तैयार'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश
इंडिया
'659 में से 575 सीटों पर NDA की जीत', आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव पर क्या बोले CM
'659 में से 575 सीटों पर NDA की जीत', आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव पर क्या बोले CM
बॉलीवुड
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों, 'डीसी' को भी दी मात, बनाया ये रिकॉर्ड
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों
क्रिकेट
केन विलियमसन का रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा, विराट कोहली से हुई थी खास बातचीत
विलियमसन का रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा, विराट कोहली से हुई थी खास बातचीत
विश्व
चीनी जासूस से Nvidia चेयरमैन के अफेयर पर बोले ट्रंप- 'FBI कर रही जांच'
चीनी जासूस से Nvidia चेयरमैन के अफेयर पर बोले ट्रंप- 'FBI कर रही जांच'
राजस्थान
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
जयपुर में रामसेतु की भव्य झांकी, राम नाम के जयकारों से गूंजा शहर
ट्रेंडिंग
Viral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget