दीवाली पर हर कोई अपने घर-आंगन, गली और मोहल्ले की रोशनी की तस्वीरें शेयर करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा शहर एक साथ दीवाली के दीयों और आतिशबाजी से चमकता है, तो आसमान से वो नजारा कैसा दिखता होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अद्भुत और दिल थाम लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

इंडिगो के वही मशहूर पायलट प्रदीप कृष्णन ने अपने कॉकपिट के पास से रात के वक्त Chennai शहर का एक ऐसा हवाई नजारा रिकॉर्ड किया है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं.

आसमान से दिखा रोशनी का समंदर, वीडियो हुआ सुपरहिट

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि काली-सि‍याह रात में पूरा चेन्नै शहर दीवाली के बल्बों, झिलमिलाती लाइटों और दीयों की रोशनी से सराबोर है. ऊपर बादलों के बीच से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो नीचे कोई शहर नहीं, बल्कि पूरी कायनात के तारे ज़मीन पर बिछ गए हों.

पायलट ने वीडियो पर टेक्स्ट लिखा "POV: ऊपर आसमान से दीवाली की रात!" उन्होंने कैप्शन में सभी को दीवाली की बधाई दी और एक मजेदार सफाई भी दी कि वीडियो का आखिरी फ्रेम उन्होंने लैंडिंग के बाद जमीन से 8x जूम करके शूट किया था.

View this post on Instagram A post shared by Pradeep Krishnan (@capt_pradeepkrishnan)

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो, नेटिजन्स बोले "अविश्वसनीय"

कॉकपिट से लिया गया यह जादुई वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. अब तक इसे 75 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग पायलट के इस अनोखे नजरिए की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं...

एक यूजर ने कमेंट में अपनी हैरानी जताते हुए लिखा, "ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत नजारा शेयर करने के लिए शुक्रिया, यह तो बिल्कुल जादुई दिख रहा है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "हम हमेशा अपने घर की दीवाली देखते हैं, लेकिन पूरे शहर को एक साथ जगमगाते देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है."

वहीं कई लोगों ने कहा कि पायलट प्रदीप कृष्णन हर बार दीवाली पर अपने अलग अंदाज से दिल जीत लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला