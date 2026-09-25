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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबप्पा की विदाई पर बच्ची का मासूम अंदाज, इंटरनेट का दिल जीत रहा वीडियो

बप्पा की विदाई पर बच्ची का मासूम अंदाज, इंटरनेट का दिल जीत रहा वीडियो

अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई के बीच एक छोटी बच्ची का मासूम वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें बच्ची बप्पा को गोद में लेकर बैठी नजर आ रही है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की विदाई के साथ भक्तों की आंखें नम नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी बप्पा के प्रति ऐसी ही मासूम श्रद्धा देखने को मिल रही है. वीडियो में एक छोटी बच्ची गणपति बप्पा की प्रतिमा को अपनी गोद में लेकर बैठी दिखाई दे रही है. उसके चेहरे पर बप्पा के जाने की हल्की उदासी के साथ उन्हें अगले साल फिर से आने का इंतजार भी नजर आ रहा है.

गणपति विसर्जन के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग ढोल-नगाड़ों और गानों के बीच बप्पा को विदाई देते नजर आते हैं, वहीं इस वीडियो में एक बच्ची का बिल्कुल अलग अंदाज दिखाई दे रहा है. बारिश के बीच बच्ची गणपति बप्पा की प्रतिमा को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई है. वह बप्पा को ऐसे संभालकर बैठी है, जैसे किसी अपने को विदा करने से पहले आखिरी बार अपने पास रखना चाहती हो. उसके चेहरे के भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो में बच्ची की मासूमियत और बप्पा के प्रति उसका लगाव  नजर आ रहा  है.

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चेहरे पर दिखी विदाई की उदासी

गणपति उत्सव के दौरान भक्त बप्पा की पूजा-अर्चना करते हैं और उनसे सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इसके बाद अनंत चतुर्दशी पर उन्हें विदाई दी जाती है. ऐसे में भक्तों के बीच भावुक माहौल भी देखने को मिलता है. वायरल वीडियो में बच्ची के चेहरे पर भी बप्पा के जाने की हल्की उदासी दिखाई दे रही है.  इसके साथ ही उसके भावों में एक उम्मीद भी नजर आती है कि बप्पा अगले साल फिर आएंगे. यही मासूम भाव वीडियो को खास बना रहे हैं. बच्चों की श्रद्धा अक्सर बेहद सहज होती है. उनके लिए भगवान के प्रति लगाव किसी औपचारिकता से ज्यादा अपनेपन जैसा दिखाई देता है. इस वीडियो में भी बच्ची का यही जुड़ाव लोगों को भावुक कर रहा है.

यूजर्स बोले- बच्चों का दिल सबसे साफ

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यूजर्स बच्ची की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि बच्ची का बप्पा के प्रति यह प्यार देखकर उनका दिल भर आया. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चों की श्रद्धा और भावनाएं बेहद सच्ची होती हैं कई लोगों ने बच्ची के चेहरे पर नजर आ रही उदासी को गणपति बप्पा की विदाई से जोड़ते हुए भावुक प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि बप्पा के साथ बच्ची का यह छोटा सा लगाव बहुत प्यारा है.वहीं, कई लोगों ने कमेंट में “गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ” लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. वीडियो में दिख रही बच्ची की मासूमियत ने गणपति विसर्जन के इस भावुक पल को और खास बना दिया है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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