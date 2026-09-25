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नन्हे हाथी को बचाने के लिए हाथियों ने बनाई ह्यूमन चेन, देखें वीडियो

झरने के पास एक नन्हा हाथी मुश्किल में फंसता नजर आया, तभी झुंड के दूसरे हाथी उसकी मदद के लिए आगे बढ़े. सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो को देखकर लोग उनकी समझदारी की तारीफ कर रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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मुसीबत में जब कोई अपना फंसता है तो मदद के लिए हाथ बढ़ाना इंसानों की फितरत मानी जाती है, लेकिन जानवर भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. ऐसा कई बार आपने वायरल वीडियोज में देखा भी होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां एक नन्हा हाथी पानी और चट्टानों के बीच मुश्किल में फंसा नजर आता है. उसे अकेला देखकर झुंड के बाकी हाथी भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर जो नजारा देखने को मिलता है, वह काफी हैरान करने वाला है.

बड़े-बड़े हाथी नन्हे हाथी के आसपास खड़े होकर उसे संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जैसे पूरा झुंड मिलकर अपने छोटे साथी को बाहर निकालने में जुट गया हो. यही नजारा अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. 

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 झरने के पास मुश्किल में फंसा नन्हा हाथी

सोशल मीडिया पर हो रहे इस वायरल वीडियो में हाथियों का एक झुंड पानी के बीच चट्टानों के पास दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक छोटा हाथी झरने के किनारे नीचे की तरफ फंसा जाता नजर आता है. पानी का बहाव और चट्टानों की स्थिति देखकर उसका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है. नन्हे हाथी को इस तरह देखकर झुंड के बाकी हाथी भी उसके आसपास नजर आने लगते हैं.

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 नन्हे हाथी के लिए आगे आए झुंड के साथी

वीडियो में सारे हाथी उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए एकजुट हो जाते है और एक दुसरे की सुंड से पूछ पकड़कर उस नन्हे हाथी को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं. कुछ बड़े हाथी नन्हे हाथी के पास खड़े नजर आते हैं और अपनी सूंड उसकी तरफ बढ़ाते दिखाई देते हैं. पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे हाथियों ने मिलकर अपने छोटे साथी को संभालने की कोशिश की हो. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इसे हाथियों की ह्यूमन चेन जैसा बता रहे हैं.

यूजर्स बोले- इंसानों को भी सीखना चाहिए

नन्हे हाथी के लिए पूरे झुंड को एक साथ आते देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए. लोग कह रहे हैं कि मुसीबत में जिस तरह पूरा झुंड एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वह देखने लायक है. एक यूजर ने लिखा, मुसीबत में अपनों का साथ ऐसा ही होना चाहिए. दूसरे ने कहा, इंसानों को भी इनसे एकजुट रहना सीखना चाहिए. वहीं एक यूजर ने मजाकियां अंदाज में लिखा की ऐसा लग रहा है जैसे हाथी ने चैन बनाने की कही से ट्रेनिंग ली हो. वहीं एक यूजर ने लिखा, छोटे के लिए पूरा परिवार खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहें हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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