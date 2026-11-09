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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: एक चकरी ने खत्म किया पूरा जखीरा...भयंकर तबाही का वीडियो वायरल

Viral Video: एक चकरी ने खत्म किया पूरा जखीरा...भयंकर तबाही का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर खाली जगह पर 'चकरी' जला रहे थे. जैसे ही चकरी में आग पकड़ी, कांड हो गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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दीवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी करते समय बरती गई जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक जीता-जागता और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सोशल मीडिया पर सामने आया है. अमूमन लोग त्यौहार की खुशी में बिना किसी डर के घर के आसपास ही भारी-भरकम पटाखे फोड़ने लगते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने साबित कर दिया है कि एक छोटी सी चूक पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में राख में तब्दील कर सकती है.

इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी.

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चकरी ने बदला रास्ता, पटाखों के गोदाम में हुआ धमाका

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर खाली जगह पर 'चकरी' जला रहे थे. जैसे ही चकरी में आग पकड़ी, वह जमीन पर गोल-गोल घूमने के बजाय अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा तेजी से घिसटते हुए घर के पॉर्च (Porch) के अंदर घुस गई.

किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी पॉर्च में दीवाली पर फोड़ने के लिए ढेर सारे पटाखों का जखीरा (कलेक्शन) खोलकर रखा हुआ था. चकरी से निकल रही चिनगारियां सीधे पटाखों के उस ढेर पर जा गिरीं और देखते ही देखते वहां रखे सभी रॉकेट, बम और लड़ी में एक साथ भीषण आग लग गई.

मच गई अफरा-तफरी, बाल-बाल बची जान

पटाखों में आग लगते ही पॉर्च का हिस्सा किसी जंग के मैदान जैसा नजर आने लगा. चारों तरफ धुएं का गुबार और ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. घर के बाहर खड़े लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

गनीमत यह रही कि आग की लपटें घर के अंदरूनी कमरों तक नहीं पहुंचीं और समय रहते उस पर काबू पा लिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और पूरा घर जलकर खाक हो जाता.

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इस खौफनाक मंजर को देखकर सोशल मीडिया पर यूज़र्स काफी गुस्से में हैं और लोगों को दीवाली पर समझदारी से आतिशबाजी करने की सलाह दे रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन खुले में रखे पटाखों के पास चकरी चलाने की बेवकूफी कौन करता है?"

दूसरे यूजर ने लिखा, "यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो पटाखों को सुरक्षित जगह रखने के बजाय वहीं सजाकर रख देते हैं जहां वे आतिशबाजी कर रहे हों."

वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपील की है कि त्यौहार मनाएं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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