दीवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी करते समय बरती गई जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक जीता-जागता और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सोशल मीडिया पर सामने आया है. अमूमन लोग त्यौहार की खुशी में बिना किसी डर के घर के आसपास ही भारी-भरकम पटाखे फोड़ने लगते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने साबित कर दिया है कि एक छोटी सी चूक पूरे परिवार की खुशियों को पल भर में राख में तब्दील कर सकती है.

इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी.

चकरी ने बदला रास्ता, पटाखों के गोदाम में हुआ धमाका

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर खाली जगह पर 'चकरी' जला रहे थे. जैसे ही चकरी में आग पकड़ी, वह जमीन पर गोल-गोल घूमने के बजाय अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा तेजी से घिसटते हुए घर के पॉर्च (Porch) के अंदर घुस गई.

किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी पॉर्च में दीवाली पर फोड़ने के लिए ढेर सारे पटाखों का जखीरा (कलेक्शन) खोलकर रखा हुआ था. चकरी से निकल रही चिनगारियां सीधे पटाखों के उस ढेर पर जा गिरीं और देखते ही देखते वहां रखे सभी रॉकेट, बम और लड़ी में एक साथ भीषण आग लग गई.

Bc! Crazy😭🧨 https://t.co/ENHoG6fkHI — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 9, 2026

मच गई अफरा-तफरी, बाल-बाल बची जान

पटाखों में आग लगते ही पॉर्च का हिस्सा किसी जंग के मैदान जैसा नजर आने लगा. चारों तरफ धुएं का गुबार और ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. घर के बाहर खड़े लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

गनीमत यह रही कि आग की लपटें घर के अंदरूनी कमरों तक नहीं पहुंचीं और समय रहते उस पर काबू पा लिया गया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और पूरा घर जलकर खाक हो जाता.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

नेटिजन्स ने लगाई क्लास: 'इसे कहते हैं अपनी आफत खुद बुलाना'

इस खौफनाक मंजर को देखकर सोशल मीडिया पर यूज़र्स काफी गुस्से में हैं और लोगों को दीवाली पर समझदारी से आतिशबाजी करने की सलाह दे रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन खुले में रखे पटाखों के पास चकरी चलाने की बेवकूफी कौन करता है?"

दूसरे यूजर ने लिखा, "यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो पटाखों को सुरक्षित जगह रखने के बजाय वहीं सजाकर रख देते हैं जहां वे आतिशबाजी कर रहे हों."

वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपील की है कि त्यौहार मनाएं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला