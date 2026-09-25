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ढोल की धुन पर डांस करता मिला रोबाट, वीडियो वायरल

ढोल की तेज धुन पर रोबोट का ये अनोखा डांस देखकर लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रोबोट को मस्ती में थिरकते देख यूजर्स भी मजे ले रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 12:45 PM (IST)
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भारत में शादी-ब्याह हो या कोई खुशी का मौका, ढोल की आवाज सुनते ही अक्सर लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं. कोई नागिन डांस करने लगता है तो कोई अपने ही अंदाज में ठुमके लगाने लगता है. इस तरह इंसानों को डांस करते हुए तो आपने कई बार देखा होगा लेकिन क्या आपने रोबोट को ढोल की आवाज पर डांस करते हुए देखा है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ढोल की धुन पर डांस करने वाला शख्स नहीं, बल्कि एक रोबोट नजर आ रहा है. ढोल बजाने वाले जैसे ही अपनी धुन शुरू करते हैं, रोबोट भी उनके सामने डांस करता दिखाई देता है. उसके अजीबोगरीब मूव्स और डांस करने का अंदाज देखकर आसपास मौजूद लोग भी उसे देखते रह जाते हैं. वीडियो का यह अनोखा नजारा अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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ढोल की धुन पर डांस करने लगा रोबोट

सोशल मीडिया के इस वायरल वीडियो में कुछ लोग ढोल बजाते नजर आ रहे हैं और उनके सामने उन ढोल की आवाज पर एक रोबोट डांस करता दिखाई देता है. रोबोट ने डांस के लिए कपड़े भी पहने हैं. जैसे ही ढोल की धुन बदलती है वैसे रोबोट के मूव्स भी बदलते हैं. वह अपने हाथ-पैर हिलाते हुए अलग-अलग मूव्स करता है. उसका डांस करने का अंदाज इंसानों से काफी अलग नजर आता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद लोगों की नजरें भी उसी पर टिक जाती हैं और वह तालियां बजाते नजर आते हैं. ऐसा लगता है जैसे ढोल की धुन सुनते ही रोबोट भी डांस के मूड में आ गया हो.

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रोबोट के मूव्स देखकर लोग भी देखते रह गए

रोबोट जिस अंदाज में डांस कर रहा है, वह वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है. उसके शरीर की मूवमेंट और डांस स्टेप्स देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान रोबोट की एक्टिंग करते हुए डांस कर रहा हो. वह कभी पास खड़े लोगों को देखता है तो कभी अपने हाथ से अलग-अलग डांस की स्टेप्स करता है. आसपास मौजूद लोग भी इस नजारे को देखने के लिए रुकते दिखाई देते हैं और कुछ लोग इसे अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आते हैं. यही अनोखा अंदाज वीडियो को बाकी डांस वीडियोज से थोड़ा अलग बना रहा है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स भी रोबोट के डांस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ढोल बजते ही भाई की बैटरी फुल हो गई. दूसरे ने कहा, रोबोट है या डांस का उस्ताद? वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, भाई को बस ढोल की आवाज चाहिए थी. एक यूजर ने वीडियो के कैप्शन से जोड़ते हुए लिखा की लगता है रोबोट भी गणपति जी का भक्त है एक यूजर ने लिखा, ऐसा डांस तो इंसान भी नहीं कर पाते. हालांकि ये सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं हैं. वीडियो को रोबोट गोट गणपति वाइब टू कैप्शन के साथ शेयर किया गया है कई लोग इसे गणपति उत्सव से जोड़कर भी देख रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 12:45 PM (IST)
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