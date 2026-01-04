"अभी कांड हो जाता" लहंगा संभालते हुए दुल्हन के साथ फेरे लेने लगीं सहेलियां- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

शादी के मंडप में जहां आमतौर पर भावनाएं, रस्में और गंभीर माहौल देखने को मिलता है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया है. इस वीडियो में शादी की रस्में पूरे रीति-रिवाज के साथ चल रही होती हैं. दूल्हा और दुल्हन अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे होते हैं. माहौल बिल्कुल पारंपरिक और भावुक नजर आता है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, जिसने इस शादी को इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना दिया.

फेरों के वक्त दुल्हन का लहंगा संभालते हुए सहेलियों का हुआ पोपट

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन का भारी और खूबसूरत लहंगा संभालने के लिए उसकी कुछ सहेलियां आगे आ जाती हैं. सहेलियां दुल्हन का लहंगा संभालते-संभालते उसके साथ ही फेरों में चलने लगती हैं. शुरुआत में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह दृश्य कितना मजेदार मोड़ लेने वाला है. दूल्हा और दुल्हन अपने फेरे पूरे कर रहे होते हैं और सहेलियां भी बिल्कुल सहज भाव से साथ-साथ चलती रहती हैं.

एक चूक और दूल्हे को तो एक साथ कई दुल्हन मिल जातीं😂



इससे ज़्यादा क्यूटनेस क्या होगी जब हिन्दू दोस्त की शादी में फेरे के वक़्त कुछ अंग्रेज़ मुस्लिम दोस्तों ने भी साथ साथ फेरे लेने शुरू कर दिए। है ना मज़ेदार? pic.twitter.com/XOnGn43DPo — Sidd (@SirAbdullahSidd) January 4, 2026

एक के साथ हो जाती चार की शादी

इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स को अचानक पुरानी मान्यता याद आ जाती है. कहा जाता है कि फेरों के समय जो भी लड़की दूल्हा-दुल्हन के साथ फेरे लेती है, उसे दूल्हे की पत्नी मान लिया जाता है. जैसे ही यह बात लोगों को समझ आती है, माहौल पल भर में बदल जाता है. सहेलियों को एहसास होता है कि वे तो मजाक-मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हैं.

पता लगते ही जोर जोर से हंसने लगे लोग

इसके बाद जो होता है, वही इस वीडियो को खास बनाता है. मंडप में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं. दुल्हन खुद मुस्कुराती नजर आती है. दूल्हा भी इस अजीब लेकिन मजेदार स्थिति को देखकर हंस पड़ता है. सहेलियां तुरंत पीछे हट जाती हैं और माहौल पूरी तरह हल्का और खुशनुमा हो जाता है. शादी की गंभीर रस्म कुछ पलों के लिए हंसी-मजाक में बदल जाती है.

यूजर्स बोले, एक के साथ चार फ्री मिल जाती

वीडियो को @SirAbdullahSidd नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

