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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?

'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?

ईरान के खर्ग आईलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेताओं को पागल करार दिया है. साथ ही ये भी बताया कि ईरान के साथ युद्ध कब खत्म होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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ईरान के खर्ग आईलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने ईरानी नेताओं को पागल कहते हुए कहा कि देखो आगे क्या होता है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ईरान को सैन्य और आर्थिक दोनों तरह से तबाह कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेताओं को मारना उनके लिए सम्मान की बात है.

ईरानी नेताओं को मारना सम्मान की बात- ट्रंप
उन्होंने लिखा, "ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायु सेना अब नहीं रही. मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है और उनके नेता मार दिए गए हैं. हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला-बारूद और पर्याप्त समय है. देखो आज इन पागल कमीनों का क्या होता है. वे 47 वर्षों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं. ऐसा करना कितना बड़ा सम्मान है."

अमेरिका और इजरायल ने अब तक खर्ग आईलैंड को लेकर सावधानी बरती है, लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि आईलैंड पर कब्ज़ा करने की संभावना पर विचार किया जा रहा था. यह द्वीप ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है और यहीं से ईरान का 90 फीसदी तेल एक्सपोर्ट किया जाता है. 

ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना आईलैंड के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम थी, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने का विकल्प चुना. ट्रंप ने कहा, "हमारे हथियार दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक हथियार हैं. इसके बावजूद मैंने आईलैंड पर तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का विकल्प चुना है."

ट्रंप ने बताया कब खत्म होगा युद्ध
फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते युद्ध को लेकर मिले-जुले संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब उन्हें अंदर से इसका आभास होगा. युद्ध की समय सीमा को लेकर ट्रंप के हवाले से कहा गया कि ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन यह कब समाप्त होगा इस पर ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ मुझे ही पता होगा. जब मुझे अंदर से इसका आभास होगा.

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Published at : 14 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Kharg Island
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