Video: मासूम के हाथों में डिजिटल बम! गेम खेलते समय बच्ची के हाथ में फटा मोबाइल, बाल-बाल बची जान
Viral Video: वायरल वीडियो में एक बच्ची सोफे पर मोबाइल गेम खेल रही थी, तभी अचानक फोन ब्लास्ट हो गया और उससे आग लग गई. गनीमत ये हुई कि बच्ची डरकर तुरंत मोबाइल फेंककर भाग गई, जिससे उसकी जान बच गई.
Viral Video: आजकल बच्चे बहुत कम उम्र से ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. गेम खेलना, वीडियो देखना या सोशल मीडिया पर समय बिताना उनके लिए आम बात बन गई है. हालांकि, मोबाइल का उपयोग हमेशा सुरक्षित नहीं होता, और अक्सर छोटे बच्चे इसके कारण खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं.
हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटी बच्ची आराम से सोफे पर बैठकर मोबाइल गेम खेल रही थी. बच्ची अपनी गेम में पूरी तरह मग्न थी और चेहरे पर केवल आनंद झलक रहा था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबका ध्यान वहां खिंच गया.
आपके भी बच्चे मोबाइल फोन चलाते हैं,— ᵐᵗᵠ (@55MTQ_) March 11, 2026
तो फिर....
सावधान हो जाओ 🥺 pic.twitter.com/rRwAjGXgiH
कुछ ही सेकंड में मोबाइल जोरदार आवाज के साथ फट गया और उसमें आग लग गई. विस्फोट की आवाज सुनकर बच्ची डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत मोबाइल फेंककर वहां से भाग गई. घटना के बावजूद बच्ची सुरक्षित रही, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया.
बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल में सावधानी
यह वीडियो @55MTQ_ नामक अकाउंट द्वारा एक्स (X) प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था. वीडियो के साथ चेतावनी भी लिखी गई थी "अगर आपके बच्चे भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं." कुछ यूजर्स ने इसे AI द्वारा जनरेट किया गया वीडियो माना, जबकि कई लोगों ने इसे असली घटना कहा, क्योंकि कमरे और फर्नीचर की डिटेल एकदम वास्तविक लगती है. इसने अभिभावकों के लिए चेतावनी का काम किया कि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बच्चों के लिए हमेशा जोखिम भरा हो सकता है.
बच्चों के लिए मोबाइल भी बन सकता है खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल केवल व्यस्त रखने के लिए नहीं देना चाहिए. बैटरी की खराबी, ओवरहीटिंग या लंबे समय तक गेम खेलने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं. इसलिए अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल का सही उपयोग सिखाना चाहिए और उनके समय और गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए. यह घटना एक चेतावनी है कि बच्चों के लिए तकनीक का सुरक्षित उपयोग अत्यंत आवश्यक है.
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Source: IOCL