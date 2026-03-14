रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया की दुनिया आजकल बहुत ही अनोखी और मजेदार हो गई है. यहां हर रोज कुछ नया, अजीब और कभी-कभी खतरनाक वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी-कभी लोग किसी चीज पर हंसते हैं, कभी किसी चीज पर हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. यह वीडियो इतना अजीब और दिलचस्प था कि लोग इसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए.

ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी

इस वीडियो में एक महिला साइकिल पर सवार होकर चलती ट्रेन के पास जाकर, साइकिल पर चढ़कर और आंखों में पट्टी बांधकर भी डांस करती दिख रही है. इसे देखकर यूजर्स काफी भड़के और साथ ही कुछ लोग इसे देखकर मजे भी ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जल्दी वायरल हो जाते हैं और लोग तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं. यह वीडियो @Samajwadi_AK नाम के पेज पर शेयर किया गया, जिसे लाखों लोगों ने अब तक देखा और हजारों लोगों ने इसे लाइक भी किया.

रील बनाने के बुखार इतना चढ़ा हे कि अब लोग ट्रेन के पटरी के सामने ही आंख बंद करके साइकिल में नाचने लग जाते हैं !



हल्का भी इधर-उधर हुआ तो हमेशा के लिए चल जायेगी ऊपर और रील्स बनाना छूट जाएगा I 😱 pic.twitter.com/jYcRqTJlNd — RUBEL ALI (@Virall_Memess) March 12, 2026

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वीडियो देख भड़के यूजर्स

वीडियो में महिला ने साइकिल पर बैठकर ट्रेन के पास खतरनाक अंदाज में डांस किया. इसे देखकर कई लोग डर गए, तो कई लोग मजाक भी बना रहे थे. है. यह वीडियो को सोशल मीडिया पर देखकर लोग रील बनाने का बुखार बता रहे हैं. आजकल हर कोई वीडियो बनाने में इतना व्यस्त हो गया है कि वह कभी-कभी अपने और दूसरों के लिए खतरा भी बन जाता है. इस वीडियो में भी महिला ने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर डांस किया, लेकिन इसके बावजूद वीडियो बहुत वायरल हुआ.

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