Video: बुजुर्ग ने डांसर लड़कियों के सामने लहराए पैसे, लोग बोले- सरकार इसलिए ही पेंशन नहीं बढ़ा रही
Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच के सामने 10 रुपये का नोट लहराते हुए डांस करने लगा.
Funny Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा-ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग या तो पेट पकड़कर हंसने लगते हैं या सोच में पड़ जाते हैं कि इंसान उम्र के किसी भी मोड़ पर जिंदगी को जीना कैसे नहीं भूलता. फिल्मों, स्टेज शो, शादी या गांव के मेले, कहीं भी धुन बज जाए तो मन अपना रंग दिखा ही देता है. इसी तरह का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी गांव में चल रहे आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में हाथ में 10 रुपये का नोट लेकर अचानक ठुमके लगाने लगता है.
नोट लहराते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने लगाए ठुमके
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव में आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था और मंच पर दो महिला डांसर परफॉर्म कर रही थीं. उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकालता है और फिर धीरे-धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता है. वह डांसर के सामने नोट को लहराता है और धुन में खोकर ठुमके लगाने लगता है. जैसे-जैसे संगीत तेज होता है, बुजुर्ग भी उसी जोश में डांस करते दिखाई देते हैं.
"सरकार इसलिए पेंशन नहीं बढ़ा रही "🤣 pic.twitter.com/2n1Fx9iI8e— Simone (@Simone9032) November 20, 2025
यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई. किसी ने मजाक किया, किसी ने तालियां बजाईं और इसी बीच किसी ने इस पूरे मजेदार पल का वीडियो बना लिया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे.
इसी वजह से सरकार पेंशन नहीं बढ़ा रही है- यूजर्स बोले
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक ने लिखा कि शायद इसी वजह से सरकार पेंशन नहीं बढ़ा रही है. दूसरे ने कहा कि अरे साहब, 10 रुपये में इतना जोश, क्या बात है. कई लोगों ने इसे एंटरटेनिंग बताया तो कुछ ने लिखा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, खुश रहने का कोई समय नहीं.
