Video: 'मेरी नाक बंद है... स्कूल मत भेजो', पिता से बोली बच्ची, मजेदार नोकझोंक का वीडियो वायरल

Viral Funny Video: आज के दौर में सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. कभी कोई जानवर की प्यारी हरकत तो कभी बच्चों की मासूम बातें. ऐसे वीडियो हर किसी का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से स्कूल न जाने की जिद करती नजर आ रही है. इस वीडियो को देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं.

जानें स्कूल न जाने के लिए बच्ची ने पिता से क्या कहा

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची बड़ी मासूमियत से अपने पिता से कहती है कि पापा, आज मुझे स्कूल मत भेजो ना, मेरी नाक बंद है. इस पर पिता मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, नाक बंद है तो क्या हुआ, स्कूल तो खुला है ना. यह सुनकर बच्ची थोड़ा नाराज होकर कहती है कि पापा, मजाक मत करो, स्कूल तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन मुझे नहीं जाना.

बच्ची: पापा आज मुझे स्कूल मत भेजो ना मेरा नाक बंद है...



पापा: नाक बंद है तो क्या हुआ स्कूल तो खुली है ना 😃👌...



कुछ वीडियो इतने मजेदार होते है न कि पूरा दिन बन जाता है 😃😃.... pic.twitter.com/lHvWcyaagt — Manoj kukna (@Manojkukna4) November 12, 2025

इसके बाद पिता फिर हंसते हुए कहते हैं कि अगर स्कूल नहीं जाओगी, पढ़ाई नहीं करोगी, तो नाक कैसे खुलेगी. इस पर बच्ची तुरंत जवाब देती है, मैं तो रोज सोती हूं, तब नाक क्यों नहीं खुलती. पिता भी मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि जब तुम सोती हो, तभी नाक भी सो जाती है. यह प्यारा संवाद सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया.

ऐसे वीडियो तो पूरा दिन बना दें- यूजर्स बोले

वीडियो के आखिर में बच्ची मुंह फुलाकर बैठ जाती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बच्ची के पिता ने ही रिकॉर्ड किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि ऐसे वीडियो तो पूरा दिन बना दें. तो किसी ने कहा कि बचपन की मासूमियत आज भी दिल छू जाती है.