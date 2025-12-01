सोशल मीडिया पर बिदाई का वो भावुक पल इस बार पूरा ड्रामा-शो बन गया जब दुल्हन ने ससुराल जाने से ऐसा ऐतराज जताया कि पूरा घर सिर पकड़कर रह गया. रोना-धोना, समझाइश, मनुहार, सब बेअसर! हालात ऐसे बने कि परिजन दुल्हन को संभालते-संभालते खुद हिल गए और मोहल्ले वाले मोबाइल निकालकर लाइव अपडेट देने लगे. सोशल मीडिया पर ये नजारा आग की तरह फैल रहा है और लोग अपने-अपने हिसाब से मीम बनाने में जुट गए हैं.

विदाई समारोह बना जंग का मैदान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी समारोह के बाद दुल्हन की विदाई का सीन दिखाया गया है. वीडियो में दुल्हन को कई लोगों ने गोद में उठाया हुआ है और वो रोते हुए उछल उछलकर भाग रही है, जिद उसकी केवल एक है और वो ये कि उसे घर वालों को छोड़कर ससुराल नहीं जाना है. दुल्हन की चीख पुकार ऐसी है कि घर वाले हैरान रह गए और बेचारे ससुराल वालों का क्या ही हाल हुआ होगा वो वीडियो देखकर समझ आपको आ ही जाएगा.

घर वालों और ससुराल वालों के दुल्हन ले जाने में छूटे पसीने

वीडियो में घर वाले और ससुराल वाले दुल्हन को जबरन कंधे और गोद में उठाकर ले जा रहे हैं लेकिन अकेली दुल्हन उन सभी लोगों की ताकत पर भारी पड़ रही है. दुल्हन रो रही है बिलख रही है लेकिन घर वालों को फिलहाल एक ही टारगेट दिखाई दे रहा है और वो ये कि लड़की को बस कैसे भी गाड़ी में बैठाकर ससुराल रवाना करना है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है जिसे देखने के बाद यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

यूजर्स की नहीं रुकी हंसी

वीडियो को negi___4115 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो स्कूली बच्चे की तरह रो रही है. एक और यूजर ने लिखा...जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मेरा भी यही हाल हुआ था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...घर वाले परेशान होंगे इसलिए जबरन भेज रहे हैं ससुराल.

