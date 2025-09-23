सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी व्लॉगर और एक भारतीय शख्स की बातचीत ने लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में यह दृश्य एक भारतीय रेस्टोरेंट का है, जहां विदेशी व्लॉगर और भारतीय शख्स कुल तीन लोग साथ बैठकर खाने-पीने का आनंद ले रहे हैं. वीडियो की खासियत यह है कि खाने के दौरान विदेशी व्लॉगर भारतीय शख्स को गरीब समझकर कहता है कि वह पूरे खाने का बिल खुद चुकाना चाहता है. लेकिन भारतीय शख्स किसी तरह से भी इसे स्वीकार नहीं करता और बड़े शालीन अंदाज में कहता है, “आप बैठो, पेमेंट हो जाएगी.”

भारतीय शख्स ने भरा पूरा बिल, फिर व्लॉगर को ऐसे दिखाया आइना!

वीडियो में दिखता है कि बावजूद इसके विदेशी व्लॉगर अपनी घमंडी शैली में बार-बार कहता है, “नो माय फ्रेंड…” लेकिन भारतीय शख्स अपनी सहजता और शालीनता के साथ खुद उठकर पूरा बिल चुका देता है. इसी के साथ वीडियो में एक और मजेदार पल भी कैद हुआ है. बिल भरने के बाद भारतीय शख्स ने विदेशी व्लॉगर के लिए एक चिल्ड बियर मंगवा दी. विदेशी व्लॉगर इस व्यवहार से पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और हैरानी जताता है, “ये किसने मंगवाई?” वीडियो में साफ दिखता है कि भारतीय शख्स विदेशी व्लॉगर को किसी भी तरह से पेमेंट करने का मौका ही नहीं देता और खुद पूरा बिल भरने को आतुर रहता है.

यूजर्स ने भी ले लिए मजे

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि विदेशी व्लॉगर का व्यवहार घमंडी और आत्मकेंद्रित लग रहा था, जबकि भारतीय शख्स की शालीनता और दिलदारी ने सभी का दिल जीत लिया. कुछ यूजर्स इसे ‘असली भारतीय मेहमाननवाजी’ की मिसाल भी बता रहे हैं. वीडियो को jaystreazy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

