हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइंडियन रेलवे ट्रैक देख दुखी हुआ विदेशी टूरिस्ट! कह दी ऐसी बात कि शर्मिंदा हो गए यूजर्स- वीडियो वायरल

इंडियन रेलवे ट्रैक देख दुखी हुआ विदेशी टूरिस्ट! कह दी ऐसी बात कि शर्मिंदा हो गए यूजर्स- वीडियो वायरल

भारतीय रेल ट्रैक के किनारे फैले कचरे के ढेर, खुले में नहाते लोग और गंदगी से भरे दृश्य. विदेशी पर्यटक इसे देखकर हैरान रह जाता है और कैमरे की ओर देखकर जो कहता है उसने सभी का सिर शर्म से झुका दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक विदेशी टूरिस्ट भारतीय रेल में सफर करता दिखाई दे रहा है. चेहरे पर उत्साह है, आंखों में जिज्ञासा है, लेकिन जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, उसका जोश फीका पड़ने लगता है. दरवाजे पर खड़ा होकर वो बाहर का नजारा शूट कर रहा होता है और तभी कैमरे में कैद होते हैं भारतीय रेल ट्रैक के किनारे फैले कचरे के ढेर, खुले में नहाते लोग और गंदगी से भरे दृश्य. विदेशी पर्यटक इसे देखकर हैरान रह जाता है और कैमरे की ओर देखकर जो कहता है उसने सभी का सिर शर्म से झुका दिया है.

रेलवे ट्रैक पर फैले कचरे को देख मायूस हुआ विदेशी टूरिस्ट

वीडियो में दिख रहा विदेशी टूरिस्ट भारत की किसी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करता दिख रहा है. जैसे ही ट्रेन एक शहर से गुजरती है, वो दरवाजे पर खड़ा होकर मोबाइल से बाहर का वीडियो बनाता है. कैमरे में दिखता है रेलवे ट्रैक के किनारे बिखरा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, फेंके गए खाने के डिब्बे और नालियों से बहता गंदा पानी. विदेशी टूरिस्ट का चेहरा उस पल मायूस हो जाता है. वह अंग्रेजी में कहता है, लोग ट्रैक को खुद ही गंदा कर रहे हैं.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hugh Abroad (@hugh.abroad)

बोला, ये देखना बहुत निराशाजनक

ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ती है और ट्रैक के किनारे बने घरों के बाहर कुछ लोग खुले में नहाते दिखते हैं. यह देखकर टूरिस्ट अपनी हैरानी छिपा नहीं पाता. वह कैमरे से बोलता है  “ये बहुत अनकंफर्टेबल है. आगे वो कहता है कि “लोग अपने कचरे को ट्रेन की खिड़कियों से बाहर क्यों फेंक देते हैं, ये बहुत निराशाजनक है.” वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स भी हुए शर्मिंदा

वीडियो को hugh.abroad नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अफसोस मैं यहां अपने देश को डिफेंड नहीं कर सकता. एक और यूजर ने लिखा...भाई कैमरा अंदर रखो वरना इसे भी लुटेरे छीनकर ले जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुछ लोगों की वजह सभी देशवासियों का सिर शर्म से झुक जाता है.

Published at : 22 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Indian Railway TRENDING VIRAL VIDEO
