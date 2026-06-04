हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: कभी चोरी या धोखाधड़ी से जुड़ा कोई मामला लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाता है. इन दिनों राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया रोजाना ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. कभी सड़क पर झगड़े का वीडियो चर्चा में आ जाता है तो कभी चोरी या धोखाधड़ी से जुड़ा कोई मामला लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाता है. इन दिनों राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक लड़की ने पहले एक युवक से लिफ्ट मांगी और बाद में उसका मोबाइल फोन लेकर भागने की कोशिश की, जब युवक ने उसे पकड़ लिया तो सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा. यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. 

लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी

वायरल वीडियो में एक युवक काफी गुस्से में दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने दावा करता है कि एक लड़की ने उससे पहले लिफ्ट मांगी और बाद में उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया. युवक का कहना है कि जब उसने लड़की को पकड़ लिया तो वह उस पर भड़क गई और गाली-गलौज करने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने लड़की को पकड़ रखा है, जबकि लड़की बार-बार खुद को छुड़ाने और वहां से निकलने की कोशिश करती नजर आती है. वह कैमरे से अपना चेहरा छिपाने की भी कोशिश करती दिखाई देती है. इस दौरान आसपास काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं. 

युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा

वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि सड़क से गुजर रहे कई लोग रुक कर मामला देखने लगते हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं, जबकि कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर मामला क्या है. वहां कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी बन जाती है. युवक लगातार अपनी बात लोगों को समझाने की कोशिश करता है, जबकि लड़की भी जोर-जोर से बोलती हुई दिखाई देती है. 

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे देख लिया. वीडियो के साथ किए गए दावों को लेकर भी इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.  कुछ लोग युवक को स्पोर्ट करते नजर आए, जबकि कई लोगों ने कहा कि किसी का भी साथ देने पहले मामले की पूरी जांच होना जरूरी है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते हैं. 

यह भी पढ़ें - Monkey Viral Video : 2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल

लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा कि आजकल लोगों को मदद करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि किसी पर केवल आरोप लग जाने से उसे गलत नहीं माना जा सकता और हर मामले की जांच होनी चाहिए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लड़की के लिफ्टे मांगने पर भाई पिघल गया. 

यह भी पढ़ें - शादी के दिन ठुमके छोड़ दूल्हे से पंजा लड़ाने लगी धाकड़ दुल्हन, तेवर देख सदमे में आई बारात

Published at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Social Media Viral Clip Jaipur Viral Video TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल
लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: शादी है या डांस प्रतियोगिता? दूल्हा-दुल्हन के सामने किया खतरनाक स्टंट, घूम गया यूजर्स का दिमाग; वीडियो वायरल
शादी है या डांस प्रतियोगिता? दूल्हा-दुल्हन के सामने किया खतरनाक स्टंट, घूम गया यूजर्स का दिमाग
ट्रेंडिंग
Uber Driver Mumbai Woman Controversy Video: उबर ड्राइवर ने मारा थप्पड़... मुंबई की महिला का दावा सोशल मीडिया पर वायरल, देखें वीडियो
Uber ड्राइवर ने मारा थप्पड़... मुंबई की महिला का दावा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: कितने तेजस्वी लोग हैं.... पैसेंजर ट्रेन में मालगाड़ी जैसे भारी बक्से को चढ़ाते यात्रियों का वीडियो वायरल
कितने तेजस्वी लोग हैं.... पैसेंजर ट्रेन में मालगाड़ी जैसे भारी बक्से को चढ़ाते यात्रियों का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
विश्व
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
नौकरी
DU Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget