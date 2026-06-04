लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया रोजाना ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. कभी सड़क पर झगड़े का वीडियो चर्चा में आ जाता है तो कभी चोरी या धोखाधड़ी से जुड़ा कोई मामला लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाता है. इन दिनों राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक लड़की ने पहले एक युवक से लिफ्ट मांगी और बाद में उसका मोबाइल फोन लेकर भागने की कोशिश की, जब युवक ने उसे पकड़ लिया तो सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा. यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी

वायरल वीडियो में एक युवक काफी गुस्से में दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने दावा करता है कि एक लड़की ने उससे पहले लिफ्ट मांगी और बाद में उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया. युवक का कहना है कि जब उसने लड़की को पकड़ लिया तो वह उस पर भड़क गई और गाली-गलौज करने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने लड़की को पकड़ रखा है, जबकि लड़की बार-बार खुद को छुड़ाने और वहां से निकलने की कोशिश करती नजर आती है. वह कैमरे से अपना चेहरा छिपाने की भी कोशिश करती दिखाई देती है. इस दौरान आसपास काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं.

Jaipur, Rajasthan



A girl asked for a lift from a guy. Then she stole his phone.



When he caught her, she started abusing him and accusing him of harassment.



Just a few years back, many simps would have beaten him and supported the girl. pic.twitter.com/nj7Me9xgSV — ︎ ︎venom (@venom1s) June 3, 2026

युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा

वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि सड़क से गुजर रहे कई लोग रुक कर मामला देखने लगते हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं, जबकि कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर मामला क्या है. वहां कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी बन जाती है. युवक लगातार अपनी बात लोगों को समझाने की कोशिश करता है, जबकि लड़की भी जोर-जोर से बोलती हुई दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे देख लिया. वीडियो के साथ किए गए दावों को लेकर भी इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग युवक को स्पोर्ट करते नजर आए, जबकि कई लोगों ने कहा कि किसी का भी साथ देने पहले मामले की पूरी जांच होना जरूरी है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते हैं.

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लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा कि आजकल लोगों को मदद करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि किसी पर केवल आरोप लग जाने से उसे गलत नहीं माना जा सकता और हर मामले की जांच होनी चाहिए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लड़की के लिफ्टे मांगने पर भाई पिघल गया.

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