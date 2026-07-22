INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : 'मैंने बर्गर क्यों खाया?' ट्रोल्स पर भड़के CJP प्रवक्ता विजेता दहिया, वीडियो पर दी सफाई

CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : 'मैंने बर्गर क्यों खाया?' ट्रोल्स पर भड़के CJP प्रवक्ता विजेता दहिया, वीडियो पर दी सफाई

CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान बर्गर खाने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों CJP के प्रवक्ता विजेता दहिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान बर्गर खाने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. इसके बाद विजेता दहिया ने एक वीडियो जारी कर ट्रोल्स को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके बर्गर खाने को मुद्दा बना लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि प्रदर्शन में शामिल लोग लगातार कई दिनों से बिना आराम किए काम कर रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान विजेता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें बर्गर खाते हुए दिखाया गया. इसके बाद कई लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया और सवाल उठाए कि आंदोलन के बीच वह बर्गर क्यों खा रहे थे. इन आलोचनाओं के बाद विजेता दहिया ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आखिर कोई भी व्यक्ति बर्गर क्यों खाता है, क्योंकि उसे भूख लगती है और वह कुछ खाना चाहता है. उन्होंने कहा कि उन्हें भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बर्गर खाने का फैसला किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijeta Dahiya (@vijetadahiya1)

ट्रोल्स को क्या जवाब दिया?

वीडियो में विजेता दहिया ने कहा, मैंने बर्गर क्यों खाया,  आज यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कोई भी इंसान बर्गर इसलिए खाता है क्योंकि उसे भूख लगती है. मुझे भी बहुत भूख लगी थी. जब आप अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो अच्छा महसूस होता है. उन्होंने आगे कहा कि लोग सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो देखकर राय बना लेते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह और प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोग लगातार दो रातों से सोए नहीं थे और लगातार आंदोलन में जुटे हुए थे.

घर बैठकर बातें करना आसान है

विजेता दहिया ने वीडियो में ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, वे घर बैठकर बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा हो और उसे सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों से कोई मतलब न हो, तो उसके बर्गर खाने पर किसी को आपत्ति नहीं होती है. उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, देश के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है और वही व्यक्ति बर्गर खा ले, तो लोगों को उससे परेशानी होने लगती है.

यह भी पढ़ें - Leopard Attack On Liquor Shop: शराब की दुकान पर अचानक पहुंचा आदमखोर तेंदुआ, सेल्समैन पर कर दिया हमला; देखें वीडियो

किसानों के पिज्जा खाने का भी किया जिक्र

विजेता दहिया ने कहा कि यही लोग पहले किसानों के पिज्जा खाने पर भी सवाल उठा चुके हैं. उनके मुताबिक, कुछ लोग आंदोलन के मुद्दों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की निजी चीजों पर ध्यान देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनके अपने काम पर भी असर पड़ा है. इसके बावजूद वह आंदोलन से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुद्दा लड़ने लायक है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप मुझे इतना जवाबदेह क्यों मानते हैं, क्या प्रदर्शन करना कोई नौकरी है, क्या आपने मुझे इस पद के लिए चुना है. वीडियो शेयर करते हुए विजेता दहिया ने एक और बात लिखी. उन्होंने कहा कि वैसे मैंने वह बर्गर खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें मैदा और ट्रांस फैट है, इसलिए मैंने कहीं और खाना खाया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा, बकवास मुद्दा है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया. वहीं दूसरे यूजर ने दावा किया कि 20 जुलाई का प्रदर्शन केवल CJP के कुछ चेहरों को पहचान और राजनीति में जगह दिलाने के लिए किया गया था. उसने आरोप लगाया कि जिन्होंने लोगों को प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया, वही लोग मौके पर नेतृत्व करने के लिए मौजूद नहीं थे और छात्रों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया. एक अन्य यूजर ने सवाल किया, आप प्रदर्शन स्थल पर मौजूद क्यों नहीं थे. वहीं एक अन्य व्यक्ति ने विजेता दहिया का समर्थन करते हुए लिखा, भाई, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है.
 
यह भी पढ़ें - 'बिल्ली और किंग कोबरा आमने सामने' रिएक्शन टाइम की हुई जंग- देखिए फिर किसने मारी बाजी- वीडियो वायरल

Published at : 22 Jul 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Social Media Vijeta Dahiya CJP Spokesperson Burger Controversy JP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : 'मैंने बर्गर क्यों खाया?' ट्रोल्स पर भड़के CJP प्रवक्ता विजेता दहिया, वीडियो पर दी सफाई
'मैंने बर्गर क्यों खाया?' ट्रोल्स पर भड़के CJP प्रवक्ता विजेता दहिया, वीडियो पर दी सफाई
ट्रेंडिंग
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: 1-2 करोड़ का फ्लैट भी नहीं सह पाया पानी की मार, छत से अचानक बहा झरना देख माथा पीट लेंगे आप
1-2 करोड़ का फ्लैट भी नहीं सह पाया पानी की मार, छत से अचानक बहा झरना देख माथा पीट लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'
राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'
महाराष्ट्र
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान, लाठीचार्ज से नाराज
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान
इंडिया
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 12: दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूल लिया बजट?
दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूला बजट?
विश्व
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget