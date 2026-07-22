'मैंने बर्गर क्यों खाया?' ट्रोल्स पर भड़के CJP प्रवक्ता विजेता दहिया, वीडियो पर दी सफाई

CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों CJP के प्रवक्ता विजेता दहिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान बर्गर खाने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. इसके बाद विजेता दहिया ने एक वीडियो जारी कर ट्रोल्स को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके बर्गर खाने को मुद्दा बना लिया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि प्रदर्शन में शामिल लोग लगातार कई दिनों से बिना आराम किए काम कर रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान विजेता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें बर्गर खाते हुए दिखाया गया. इसके बाद कई लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया और सवाल उठाए कि आंदोलन के बीच वह बर्गर क्यों खा रहे थे. इन आलोचनाओं के बाद विजेता दहिया ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आखिर कोई भी व्यक्ति बर्गर क्यों खाता है, क्योंकि उसे भूख लगती है और वह कुछ खाना चाहता है. उन्होंने कहा कि उन्हें भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बर्गर खाने का फैसला किया.

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ट्रोल्स को क्या जवाब दिया?

वीडियो में विजेता दहिया ने कहा, मैंने बर्गर क्यों खाया, आज यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कोई भी इंसान बर्गर इसलिए खाता है क्योंकि उसे भूख लगती है. मुझे भी बहुत भूख लगी थी. जब आप अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो अच्छा महसूस होता है. उन्होंने आगे कहा कि लोग सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो देखकर राय बना लेते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह और प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोग लगातार दो रातों से सोए नहीं थे और लगातार आंदोलन में जुटे हुए थे.

घर बैठकर बातें करना आसान है

विजेता दहिया ने वीडियो में ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, वे घर बैठकर बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा हो और उसे सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों से कोई मतलब न हो, तो उसके बर्गर खाने पर किसी को आपत्ति नहीं होती है. उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, देश के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है और वही व्यक्ति बर्गर खा ले, तो लोगों को उससे परेशानी होने लगती है.

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किसानों के पिज्जा खाने का भी किया जिक्र

विजेता दहिया ने कहा कि यही लोग पहले किसानों के पिज्जा खाने पर भी सवाल उठा चुके हैं. उनके मुताबिक, कुछ लोग आंदोलन के मुद्दों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की निजी चीजों पर ध्यान देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनके अपने काम पर भी असर पड़ा है. इसके बावजूद वह आंदोलन से जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुद्दा लड़ने लायक है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप मुझे इतना जवाबदेह क्यों मानते हैं, क्या प्रदर्शन करना कोई नौकरी है, क्या आपने मुझे इस पद के लिए चुना है. वीडियो शेयर करते हुए विजेता दहिया ने एक और बात लिखी. उन्होंने कहा कि वैसे मैंने वह बर्गर खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें मैदा और ट्रांस फैट है, इसलिए मैंने कहीं और खाना खाया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा, बकवास मुद्दा है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया. वहीं दूसरे यूजर ने दावा किया कि 20 जुलाई का प्रदर्शन केवल CJP के कुछ चेहरों को पहचान और राजनीति में जगह दिलाने के लिए किया गया था. उसने आरोप लगाया कि जिन्होंने लोगों को प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया, वही लोग मौके पर नेतृत्व करने के लिए मौजूद नहीं थे और छात्रों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया. एक अन्य यूजर ने सवाल किया, आप प्रदर्शन स्थल पर मौजूद क्यों नहीं थे. वहीं एक अन्य व्यक्ति ने विजेता दहिया का समर्थन करते हुए लिखा, भाई, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है.



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