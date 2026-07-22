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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGirl Jumping With Live Ajgaar: अजगर से रस्सी कूद खेलने लगी बच्ची, वीडियो देख हलक में आईं यूजर्स की सांसें

Girl Jumping With Live Ajgaar: अजगर से रस्सी कूद खेलने लगी बच्ची, वीडियो देख हलक में आईं यूजर्स की सांसें

Girl Jumping With Live Ajgaar: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची जिंदा अजगर को रस्सी बनाकर कूदती नजर आ रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 01:03 PM (IST)
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Girl Jumping With Live Ajgaar: सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाती हैं. इस वीडियो में एक छोटी बच्ची कुछ ऐसा करती नजर आ रही है जिसके बारे में सोचकर ही लोगों को डर लगने लगता है. दरअसल इस वीडियो में बच्ची रस्सी कूदने के लिए रस्सी की जगह एक जिंदा अजगर का इस्तेमाल कर रही है. यह देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी, क्योंकि जिस अजगर से आमतौर पर लोग दूर भागते हैं, उसी को यह बच्ची बड़े आराम से खेल का जरिया बना रही है. हालांकि यह पुख्ता तौर पर साफ नहीं है कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन इंटरनेट पर यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और तेजी से शेयर किया जा रहा है.

वीडियो में क्या खास?

इस वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची हरे-भरे जंगल जैसे इलाके में खड़ी दिखाई देती है. उसके पास एक शख्स एक बड़े अजगर को दोनों हाथों से पकड़कर रखता है, और उसी अजगर को ठीक वैसे ही घुमाया जाता है जैसे रस्सी कूदने के लिए रस्सी को. सबसे चौकाने वाली बात तो ये है कि बच्ची पूरे आत्मविश्वास के साथ उस हिलते हुए अजगर के ऊपर से कूदती नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे आमतौर पर रस्सी से खेलते हैं. वीडियो में बच्ची न तो डरी हुई दिखती है और न ही घबराई हुई, बल्कि वह पूरे मजे के साथ इस खेलती नजर आती है. वीडियो में बच्ची के साथ साथ अजगर को पकड़े हुए शख्स भी पूरी तरह नीडर है.  यही नजारा देखने वालों को हैरान कर देता है, क्योंकि आमतौर पर अजगर जैसे बड़े और खतरनाक माने जाने वाले सांप से एक माना जाता है. 

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यूजर्स के मजेदार और चौंकाने वाले कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट्स भी किए. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह अब तक की सबसे महंगी स्किपिंग रोप होगी. एक अन्य यूजर ने अजगर की तरफ से मजेदार अंदाज में लिखा कि अजर को छोड़ दो उसकी कीमत बर्बाद मत करों, वो सांपों का राजा है, अससे हर कोई डरता है.  कुछ यूजर्स ने इसे देखकर कहा कि यह आज की पीढ़ी है जो बिना फोन और गैजेट्स के भी अपने आसपास की चीजों से खेल ढूंढ लेती है. वहीं कई लोगों ने अजगर के लिए भी चिंता जताते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस बार तो अजगर के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि परेशान करने वाले को आज कोई परेशान कर रहा है. 

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Published at : 22 Jul 2026 01:03 PM (IST)
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