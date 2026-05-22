Lal Hit Janta Party Trend: सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड अभी थमा भी नहीं था कि अब उसके विरोध में एक नई पार्टी इंटरनेट पर एंट्री मार चुकी है. इसका नाम लाल हिट जनता पार्टी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे पोस्ट में कुछ लोग पार्टी का विरोध करते हुए लाल हिट पार्टी जिंदाबाद के पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और बहस फिर छिड़ गई. कोई इसे इंटरनेट का नया राजनीतिक ड्रामा बता रहा है तो कोई इसे कॉकरोच बनाम लाल हिट की डिजिटल लड़ाई कह रहा है.

कॉकरोच पार्टी के खिलाफ उतरी लाल हिट पार्टी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @rajputana_com.44 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा होता है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करता हूं. मैं लाल हिट पार्टी को सपोर्ट करता हूं. इसके बाद पोस्ट में घृणा नहीं सफाई चाहिए, सशक्त समाज-स्वस्थ देश, परिवार, संस्कृति और सुरक्षा, भ्रष्टाचार और गंदगी के खिलाफ एक कदम सफाई की ओर लाल हिट पार्टी के साथ जैसे स्लोगन भी दिखाई जाते हैं. पोस्ट में लाल हिट स्प्रे को प्रतीक बनाकर कॉकरोच पार्टी पर तंज कसा गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे व्यंग्य और मीम कल्चर का नया लेवल बता रहे हैं. खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्ट और टीशर्ट वायरल हो रहे थे, लेकिन अब उसके विरोध में नया कंटेंट बनने लगा है.

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लाल हिट पार्टी पर यूजर्स के कमेंट

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा लाल हिट पार्टी जिंदाबाद, वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा तुम्हारे जैसे कितने विरोध करने वाले आए और चले गए. एक अन्य यूजर ने लिखा चार दिन बाद पता नहीं चलेगा कॉकरोच कहां गए. वहीं किसी ने कमेंट किया टाइम बताएगा. इस पूरे ट्रेंड को लेकर इंटरनेट पर लोग जमकर मीम्स बना रहे हैं. कुछ लोग कॉकरोच पार्टी को युवा और डिजिटल की क्रांति बता रहे हैं तो कुछ लाल हिट पार्टी को उसका जवाब कह रहे हैं. एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा पोस्ट शेयर या डिलीट मत करना. वही इंटरनेट यूजर्स का यह भी कहना है कि अब सोशल मीडिया पर सिर्फ मीम नहीं चल रहे, बल्कि हर ट्रेंड का जवाब भी ट्रेंड से ही दिया जा रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के बाद लाल हिट पार्टी का वायरल होना इसी बात का उदाहरण माना जा रहा है.

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