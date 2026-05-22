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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLal Hit Janta Party Trend: कॉकरोच पार्टी के विरोध में उतरी 'लाल हिट जनता पार्टी', सोशल मीडिया पर मचा गदर 

Lal Hit Janta Party Trend: कॉकरोच पार्टी के विरोध में उतरी 'लाल हिट जनता पार्टी', सोशल मीडिया पर मचा गदर 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे पोस्ट में कुछ लोग पार्टी का विरोध करते हुए लाल हिट पार्टी जिंदाबाद के पोस्ट शेयर कर रहे हैं. यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस फिर छिड़ गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 06:32 PM (IST)
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Lal Hit Janta Party Trend: सोशल मीडिया पर  काकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड अभी थमा भी नहीं था कि अब उसके विरोध में एक नई पार्टी इंटरनेट पर एंट्री मार चुकी है. इसका नाम लाल हिट जनता पार्टी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे पोस्ट में कुछ लोग पार्टी का विरोध करते हुए लाल हिट पार्टी जिंदाबाद के पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और बहस फिर छिड़ गई. कोई इसे इंटरनेट का नया राजनीतिक ड्रामा बता रहा है तो कोई इसे कॉकरोच बनाम लाल हिट की डिजिटल लड़ाई कह रहा है. 

कॉकरोच पार्टी के खिलाफ उतरी लाल हिट पार्टी 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @rajputana_com.44 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा होता है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करता हूं. मैं लाल हिट पार्टी को सपोर्ट करता हूं. इसके बाद पोस्ट में घृणा नहीं सफाई चाहिए, सशक्त समाज-स्वस्थ देश, परिवार, संस्कृति और सुरक्षा, भ्रष्टाचार और गंदगी के खिलाफ एक कदम सफाई की ओर लाल हिट पार्टी के साथ जैसे स्लोगन भी दिखाई जाते हैं. पोस्ट में लाल हिट स्प्रे को प्रतीक बनाकर कॉकरोच पार्टी पर तंज कसा गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे व्यंग्य और मीम कल्चर का नया लेवल बता रहे हैं. खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्ट और टीशर्ट वायरल हो रहे थे, लेकिन अब उसके विरोध में नया कंटेंट बनने लगा है. 

 
 
 
 
 
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लाल हिट पार्टी पर यूजर्स के कमेंट 

यह पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा लाल हिट पार्टी जिंदाबाद, वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा तुम्हारे जैसे कितने विरोध करने वाले आए और चले गए. एक अन्य यूजर ने लिखा चार दिन बाद पता नहीं चलेगा कॉकरोच कहां गए. वहीं किसी ने कमेंट किया टाइम बताएगा. इस पूरे ट्रेंड को लेकर इंटरनेट पर लोग जमकर मीम्स बना रहे हैं. कुछ लोग कॉकरोच पार्टी को युवा और डिजिटल की क्रांति बता रहे हैं तो कुछ लाल हिट पार्टी को उसका जवाब कह रहे हैं. एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा पोस्ट शेयर या डिलीट मत करना. वही इंटरनेट यूजर्स का यह भी कहना है कि अब सोशल मीडिया पर सिर्फ मीम नहीं चल रहे, बल्कि हर ट्रेंड का जवाब भी ट्रेंड से ही दिया जा रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के बाद लाल हिट पार्टी का वायरल होना इसी बात का उदाहरण माना जा रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 06:32 PM (IST)
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