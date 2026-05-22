हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDog And Bike Accident Viral Video: तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक आया कुत्ता, फिर हुआ ऐसा हादसा कि देखकर कांप उठे लोग; वीडियो वायरल

Dog And Bike Accident Viral Video: तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक आया कुत्ता, फिर हुआ ऐसा हादसा कि देखकर कांप उठे लोग; वीडियो वायरल

वायरल क्लिप में एक बाइक सवार तेज रफ्तार में सड़क पर बाइक दौड़ा रहा है. तभी अचानक एक कुत्ता सड़क पार करने के लिए सामने आ जाता है. इसके बाद जो होता है, उसने इंटरनेट यूजर्स को हिला कर रख दिया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

Dog And Bike Accident Viral Video: अपने सोशल मीडिया पर अक्सर सड़क पर होने वाले दर्दनाक हादसों के वीडियो देखे होंगे. इस बार भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. वायरल क्लिप में एक बाइक सवार तेज रफ्तार में सड़क पर बाइक दौड़ाता नजर आता है तभी अचानक एक कुत्ता सड़क पार करने के लिए सामने आ जाता है. इसके बाद जो होता है, उसने इंटरनेट यूजर्स को हिला कर रख दिया. लोग इस हादसे को तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं. वहीं यह वीडियो देखने के बाद कई लोग हेलमेट और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता की बात कर रहे हैं. 

अचानक सामने आया कुत्ता, फिर हुआ भयंकर एक्सीडेंट 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @hari_har_om नाम के अकाउंट से वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क लगभग खाली होती है और एक बाइक सवार काफी तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए आता है. इसी दौरान अचानक एक कुत्ता सड़क क्रॉस करने के लिए दौड़ पड़ता है. बाइक की रफ्तार इतनी तेज होती है की बाइक सवार खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा कुत्ते से टकरा जाता है. बाइक और कुत्ते की टक्कर इतनी जोरदार होती है की बाइक सवार और कुत्ता दोनों सड़क पर दूर तक घसीटते हुए चले जाते हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था. इस वीडियो को देखकर कई लोग हेलमेट लगाने जैसी चीजों को लेकर भी कमेंट करते हुए दिखाई दिए. 

ये भी पढ़ें-Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो

हेलमेट और स्पीड को लेकर लोगों ने दी सलाह 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा इस हादसे के लिए स्पीड जिम्मेदार थी, वहीं दूसरे ने कहा देख लिया कि हेलमेट क्यों नेसेसरी कहा जाता है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया गाड़ी को हमेशा स्लो स्पीड पर चलनी चाहिए और सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए. वहीं किसी ने लिखा सेफ्टी रूल्स हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शील्ड होते हैं, जिसे ही लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कई यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, एक यूजर ने कहा ऐसा मेरे भी साथ हो चुका है, अब मेरी गाड़ी 40 से ऊपर की स्पीड पर नहीं जाती. वहीं दूसरे ने कहा छोटी लैन में तो गाड़ी को और ध्यान से चलना चाहिए .

ये भी पढ़ें-देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 22 May 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Accident Bike Accident VIRAL VIDEO ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Dog And Bike Accident Viral Video: तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक आया कुत्ता, फिर हुआ ऐसा हादसा कि देखकर कांप उठे लोग; वीडियो वायरल
तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक आया कुत्ता, फिर हुआ ऐसा हादसा कि देखकर कांप उठे लोग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Donald Trump Buffalo: इंटरनेट पर छाई 'डोनाल्ड ट्रंप' भैंस, ब्राउन हेयर और 700 किलो वजन; वीडियो आया सामने
इंटरनेट पर छाई 'डोनाल्ड ट्रंप' भैंस, ब्राउन हेयर और 700 किलो वजन; वीडियो आया सामने
ट्रेंडिंग
Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, सीएम योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
PM के लिए अजय राय के अपशब्द पर BJP ने याद दिलाए पुराने दिन, CM योगी बोले- अब तो माफी मांग कर भी...
आईपीएल 2026
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
IPL 2027 में भी खेलेंगे एमएस धोनी? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से मिला जवाब
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
ट्रेंडिंग
Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget