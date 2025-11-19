सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने आज उन सभी "स्टील से भी मजबूत", "टूटने की गारंटी नहीं", "हमारे बर्तन आप फेंको, ये टूटेंगे नहीं" वाले दावों की जड़ें हिला दीं है. जहां-जहां भी बर्तन बेचने वाले जोर-जोर से डेमो मारते हुए प्लेटें पटकते दिखते थे, अब उसी दावे का पर्दाफाश करने वाला वीडियो तूफान की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि लोग कह रहे हैं “अरे! हम तो अब तक बेवकूफ बनते रहे थे?” वीडियो देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा.

बर्तनों की मजबूती वाले एड देखकर घूम जाएगा माथा

वीडियो में एक लड़की कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती है. उसके पास एक लड़का आता है और उसे हाथ में एक चीनी की प्लेट थमाता है, ताकि वो उसे जोर से जमीन पर फेंके और "देखो हमारा बर्तन कितना मजबूत है" स्टाइल का डेमो तैयार हो जाए. लड़की पूरी फिल्मी स्टाइल में प्लेट पकड़ती है और पूरी ताकत से उसे नीचे पटकती है. जैसे ही बर्तन नीचे गिरने वाला होता है, जमीन पर लड़की के कदमों में एक होशियार शख्स पहले से ही लेटा हुआ होता है, वो बिजली की तेजी से हाथ आगे बढ़ाकर उस प्लेट को पकड़ लेता है, ताकि प्लेट टूटे नहीं और कैमरे में ऐसा लगे कि बर्तन की मजबूती कमाल की है. ऊपर से थप्पड़-सी आवाज भी ऐसी सुनाई देती है जैसे सच में कुछ पटका गया हो.

View this post on Instagram A post shared by ZEINAB EDRIS | زينب ادريس (@zeinab.edriss)

यूजर्स नहीं कर पा रहे यकीन, जमकर किए कमेंट्स

वीडियो का ये पकड़ा हुआ झोल देखते ही लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं और गुस्से से भी उबल रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग ताव में कह रहे हैं..“तो ऐसे बनती हैं ये रीलें?” एक और यूजर ने लिखा..“अब तो किसी डेमो पर भरोसा नहीं है भाई!” ये वीडियो लोगों को बता रहा है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले "मजबूती टेस्ट" कई बार सिर्फ कैमरा ऐंगल और चालाकी का खेल होते हैं, असली ताकत का नहीं. वीडियो को zeinab.edriss नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

