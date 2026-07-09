हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBengaluru Viral Post: बेंगलुरु ने बदली किस्मत! शख्स बोला- स्टेशन पर पानी ₹10 का, होटल में ₹500 का... यहीं बढ़ी मेरी कीमत

Bengaluru Viral Post: बेंगलुरु ने बदली किस्मत! शख्स बोला- स्टेशन पर पानी ₹10 का, होटल में ₹500 का... यहीं बढ़ी मेरी कीमत

Bengaluru Viral Post: बेंगलुरु में चार साल बिताने वाले एक प्रोफेशनल ने बताया कि इस शहर ने उनके करियर, सैलरी और पहचान को नई ऊंचाई दी. पानी की बोतल के उदाहरण से उन्होंने अपनी सोच भी समझाई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 01:05 AM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru Viral Post: सोशल मीडिया पर आजकल एक पोस्ट खूब चर्चा में है, जिसमें एक शख्स ने बेंगलुरु शहर के प्रति अपना गहरा आभार जताया है.  भुवनेश आर्य नाम के यूजर ने X पर  ट्विट करते हुए लिखा है कि बेंगलुरु में रहते हुए उन्हें चार साल पूरे हो चुके हैं और इस शहर ने उनकी जिंदगी में जितना कुछ दिया है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. यह पोस्ट 8 जुलाई 2026 को सुबह करीब 9:40 बजे शेयर की गई और कुछ ही समय में इसे करीब 1,777 लोनों ने देख चुका है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने करियर के सफर को याद करते हुए बताया कि बेंगलुरु आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और इस शहर ने उनके करियर को किस तरह नई दिशा दी. 

पुणे, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर के बाद बेंगलुरु ने दिया सबसे ज्यादा

भुवनेश ने अपनी पोस्ट में बताया कि बेंगलुरु आने से पहले उन्होंने पुणे, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में काम किया है. जिसपर  उनका कहना है कि हर शहर की अपनी एक खासियत थी, लेकिन जो असर बेंगलुरु ने उनके करियर पर डाला, वैसा कोई और शहर नहीं कर पाया.  उन्होंने लिखा कि उनके 15 साल के करियर में से सिर्फ 4 साल बेंगलुरु में बिताए हैं, लेकिन इन्हीं चार सालों में उन्हें बेहतर मौके मिले, सैलरी में शानदार बढ़ोतरी हुई, कई लोगों से जान-पहचान बनी. इतना ही नहीं, उन्हें कई इवेंट्स, टॉक्स और कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा. उन्होंने साफ किया कि यह पोस्ट किसी शहर की तुलना करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आभार जताने के लिए लिखी गई है.  

यह भी पढ़ेंः Video: 'सुहागरात ऑन व्हील्स' ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में फर्स्ट नाइट का इंतजाम- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

पानी की बोतल के उदाहरण से समझाई अपनी सोच

पोस्ट में सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां भुवनेश ने अपनी सोच को एक आसान उदाहरण से समझाया. उन्होंने लिखा कि उन्हें कभी-कभी अफसोस होता है कि वे बेंगलुरु पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि मौके तो पहले भी थे लेकिन निजी कारणों से उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था.  उनका मानना है कि इंसान की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस जगह पर है. इसे समझाने के लिए उन्होंने पानी की बोतल का उदाहरण दिया.

उनके मुताबिक एक ही पानी की बोतल रेलवे स्टेशन पर 10 रुपये में मिलती है, वहीं एयरपोर्ट पर उसकी कीमत 100 रुपये हो जाती है और किसी फाइव स्टार होटल में वही बोतल 500 रुपये तक की बिक जाती है.  इसी तरह उन्होंने बताया कि बेंगलुरु वह जगह है जहां उनकी अपनी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी है. उन्होंने बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहकर इस शहर का हिस्सा बनने पर खुद को बेहद खुशकिस्मत बताया और आखिर में "हमेशा आभारी रहूंगा" लिखकर अपनी पोस्ट खत्म की. 

यह भी पढ़ेंः  'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे

Published at : 09 Jul 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
Trending News Viral Post
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Bengaluru Viral Post: बेंगलुरु ने बदली किस्मत! शख्स बोला- स्टेशन पर पानी ₹10 का, होटल में ₹500 का... यहीं बढ़ी मेरी कीमत
बेंगलुरु ने बदली किस्मत! शख्स बोला- स्टेशन पर पानी ₹10 का, होटल में ₹500 का... यहीं बढ़ी मेरी कीमत
ट्रेंडिंग
'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे
'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे
ट्रेंडिंग
Video: 'सुहागरात ऑन व्हील्स' ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में फर्स्ट नाइट का इंतजाम- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स
'सुहागरात ऑन व्हील्स' ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में फर्स्ट नाइट का इंतजाम- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो
पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC विरोध प्रदर्शन में किस बात पर चढ़ा ममता बनर्जी का पारा, अपने ही कार्यकर्ता को मारा तमाचा, देखें VIDEO
TMC विरोध प्रदर्शन में किस बात पर चढ़ा ममता बनर्जी का पारा, अपने ही कार्यकर्ता को मारा तमाचा
विश्व
खार्ग पर कब्जा, पावर प्लांट पर हमले... ईरान में मचेगी भारी तबाही! ट्रंप ने दे दिया खतरनाक मैसेज, बोले - 'आज रात...'
खार्ग पर कब्जा, पावर प्लांट पर हमले... ईरान में मचेगी भारी तबाही! ट्रंप ने दे दिया खतरनाक मैसेज, बोले - 'आज रात...'
दिल्ली NCR
Rohini Building Collapse: रोहिणी में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस, 1 मजदूर की मौत, आस पास की इमारतें कराई गईं खाली
दिल्ली: रोहिणी में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस, 1 मजदूर की मौत, आस पास की इमारतें कराई गईं खाली
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
इंडिया
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
इंडिया
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget