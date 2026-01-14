कभी पार्क बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते थे. झूले, स्लाइड और सी-सॉ पर खेलने के लिए बच्चों की लंबी कतारें लगती थीं. लेकिन वक्त बदला, आदतें बदलीं और खेल के मैदानों की रौनक धीरे-धीरे मोबाइल स्क्रीन में सिमट गई. आज बच्चे बाहर खेलने से ज्यादा फोन, टैबलेट और एआई की दुनिया में व्यस्त नजर आते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर बिखेर दी है, पार्क एक बार फिर बच्चो से गुलजार तो हुआ है लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है.

पार्क में बंदर की फैमिली ने जमकर लिया झूले का आनंद

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्क में लगे बच्चों के झूलों और स्लाइड पर बंदरों की पूरी फैमिली खेलती नजर आ रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पीली स्लाइड पर पहले एक बंदर फिसलता है, उसके पीछे दूसरा बंदर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता है और नीचे पहुंचते ही खुशी से उछलता नजर आता है. इस दौरान आसपास और भी बंदर घूमते दिखते हैं, मानो पूरा पार्क उनका प्लेग्राउंड बन चुका हो. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है जैसे बंदर भी बच्चों की तरह खेल का पूरा मजा ले रहे हों. न कोई डर, न कोई हड़बड़ी, बस मस्ती ही मस्ती.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, यही है असली खुशी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और खुश भी. कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि पार्क बच्चों के लिए बने थे, लेकिन अब बच्चों की जगह बंदर खेल रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे आज के डिजिटल दौर पर तंज बताया, जहां इंसान खुद टेक्नोलॉजी में उलझ गया और प्रकृति ने खाली जगह भर ली. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो बताता है कि असली खुशी कितनी सस्ती और सरल है. न मोबाइल चाहिए, न महंगे खिलौने, बस खुली जगह और खेलने का मौका. वीडियो को @kaliyug_wale नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो