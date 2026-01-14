हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?

PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?

PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में इंतजार और चिंता दोनों बनी हुई है, क्योंकि 2000 रुपये की यह रकम खेती के लिए बेहद जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

किसानों को इस वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार है. जिन किसानों के खाते में हर चार महीने में 2000 रुपये आते हैं, उनके लिए यह रकम किसी सहारे से कम नहीं होती. खाद, बीज, दवा, सिंचाई और खेती के छोटे-बड़े खर्च इसी पैसे से पूरे होते हैं.

अब सबसे अहम सवाल यही है कि 22वीं किस्त कब आएगी. सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो उम्मीद जताई जा रही है कि यह किस्त फरवरी 2026 के आसपास जारी हो सकती है. आमतौर पर हर चार महीने में किस्त आती है, ऐसे में जनवरी के आखिर या फरवरी से मार्च के बीच किसानों के खातों में पैसा पहुंच सकता है.

इस बार क्यों बढ़ी चिंता?

इस बार पीएम किसान योजना में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ e-KYC कराना ही काफी नहीं है. इसके साथ-साथ Farmer ID यानी किसान पहचान पत्र भी जरूरी कर दिया गया है. जिन किसानों के पास यह यूनिक आईडी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है.

Farmer ID क्यों जरूरी हो गई?

सरकार का कहना है कि Farmer ID से यह तय किया जाएगा कि योजना का लाभ सही किसान तक पहुंचे. इससे फर्जी नाम, गलत रजिस्ट्रेशन और दोहरी एंट्री जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी. Farmer ID में किसान की जमीन, खेती और जरूरी जानकारी डिजिटल रूप से जुड़ी रहती है. जिन किसानों ने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना 22वीं किस्त अटक सकती है.

e-KYC न होने पर भी रुक सकता है पैसा

PM किसान योजना में e-KYC पहले से अनिवार्य है. जिन किसानों ने अब तक e-KYC नहीं कराई है, उन्हें भी अगली किस्त नहीं मिलेगी. कई किसान अब भी इस प्रक्रिया को टाल रहे हैं, जबकि यह बहुत आसान है. मोबाइल या नजदीकी सेवा केंद्र के जरिए e-KYC कराई जा सकती है.

इन गलतियों से भी अटक जाती है किस्त

कई बार किस्त सिर्फ e-KYC या Farmer ID की वजह से नहीं रुकती. आधार और बैंक खाते की जानकारी में फर्क, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC अपडेट न होना भी बड़ी वजह बन जाती है. इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर भी सिस्टम किसान को अपात्र दिखा देता है.

किन किसानों को नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा?

जिन किसानों ने e-KYC नहीं कराई है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिनकी जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है, जिनके पास तय सीमा से ज्यादा जमीन है या जो 10 हजार रुपये से ज्यादा मासिक पेंशन लेते हैं, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अपना नाम लिस्ट में कैसे जांचें?

अगर किसान यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो वे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर Beneficiary List में राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर जानकारी देख सकते हैं. अगर नाम सूची में है, तो किस्त आने की पूरी संभावना रहती है.

कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किसानों के लिए बहुत अहम है. समय रहते e-KYC और Farmer ID से जुड़ा काम पूरा कर लेने से न सिर्फ चिंता दूर होगी, बल्कि 2000 रुपये की मदद भी समय पर मिल सकेगी.

​यह भी पढ़ें- कैसे करें सोलर पैनल का रख-रखाव, इन गलतियों से हो जाएगा पूरा सिस्टम खराब

Published at : 14 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM KIsan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
Advertisement

वीडियोज

ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
साउथ सिनेमा
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब' और 'धुरंधर' को धो डाला, दो दिन में धड़ाधड़ छापे इतने करोड़
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब'-'धुरंधर' को धो डाला, 2 दिन में छप्परफाड़ कमाई
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
ट्रंप का बड़ा फैसला, US ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Sleeper Express: एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
यूटिलिटी
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget