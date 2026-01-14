PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, जानें लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?

किसानों को इस वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार है. जिन किसानों के खाते में हर चार महीने में 2000 रुपये आते हैं, उनके लिए यह रकम किसी सहारे से कम नहीं होती. खाद, बीज, दवा, सिंचाई और खेती के छोटे-बड़े खर्च इसी पैसे से पूरे होते हैं.

अब सबसे अहम सवाल यही है कि 22वीं किस्त कब आएगी. सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो उम्मीद जताई जा रही है कि यह किस्त फरवरी 2026 के आसपास जारी हो सकती है. आमतौर पर हर चार महीने में किस्त आती है, ऐसे में जनवरी के आखिर या फरवरी से मार्च के बीच किसानों के खातों में पैसा पहुंच सकता है.



इस बार क्यों बढ़ी चिंता?



इस बार पीएम किसान योजना में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ e-KYC कराना ही काफी नहीं है. इसके साथ-साथ Farmer ID यानी किसान पहचान पत्र भी जरूरी कर दिया गया है. जिन किसानों के पास यह यूनिक आईडी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है.



Farmer ID क्यों जरूरी हो गई?



सरकार का कहना है कि Farmer ID से यह तय किया जाएगा कि योजना का लाभ सही किसान तक पहुंचे. इससे फर्जी नाम, गलत रजिस्ट्रेशन और दोहरी एंट्री जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी. Farmer ID में किसान की जमीन, खेती और जरूरी जानकारी डिजिटल रूप से जुड़ी रहती है. जिन किसानों ने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना 22वीं किस्त अटक सकती है.



e-KYC न होने पर भी रुक सकता है पैसा



PM किसान योजना में e-KYC पहले से अनिवार्य है. जिन किसानों ने अब तक e-KYC नहीं कराई है, उन्हें भी अगली किस्त नहीं मिलेगी. कई किसान अब भी इस प्रक्रिया को टाल रहे हैं, जबकि यह बहुत आसान है. मोबाइल या नजदीकी सेवा केंद्र के जरिए e-KYC कराई जा सकती है.



इन गलतियों से भी अटक जाती है किस्त



कई बार किस्त सिर्फ e-KYC या Farmer ID की वजह से नहीं रुकती. आधार और बैंक खाते की जानकारी में फर्क, बैंक खाता बंद होना, IFSC कोड बदल जाना या बैंक KYC अपडेट न होना भी बड़ी वजह बन जाती है. इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर भी सिस्टम किसान को अपात्र दिखा देता है.



किन किसानों को नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा?



जिन किसानों ने e-KYC नहीं कराई है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिनकी जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है, जिनके पास तय सीमा से ज्यादा जमीन है या जो 10 हजार रुपये से ज्यादा मासिक पेंशन लेते हैं, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.



अपना नाम लिस्ट में कैसे जांचें?



अगर किसान यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो वे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर Beneficiary List में राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर जानकारी देख सकते हैं. अगर नाम सूची में है, तो किस्त आने की पूरी संभावना रहती है.



कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किसानों के लिए बहुत अहम है. समय रहते e-KYC और Farmer ID से जुड़ा काम पूरा कर लेने से न सिर्फ चिंता दूर होगी, बल्कि 2000 रुपये की मदद भी समय पर मिल सकेगी.

​यह भी पढ़ें- कैसे करें सोलर पैनल का रख-रखाव, इन गलतियों से हो जाएगा पूरा सिस्टम खराब