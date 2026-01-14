हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडी जनवरी, टूट गए सारे रिकॉर्ड!

Weather Update: गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में पारा गिरकर शून्य से नीचे माइनस 0.4 डिग्री तक पहुंच गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Jan 2026 06:43 AM (IST)
उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है. घने कोहरे की चादर शहरों से लेकर खुले मैदानों तक पसरी रही, वहीं कई राज्यों में तापमान शून्य के आसपास या उससे नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद कम है.

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सबसे ठंडी रात
हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में पारा गिरकर शून्य से नीचे माइनस 0.4 डिग्री तक पहुंच गया. लूणकरनसर (बीकानेर) में 0.4 डिग्री और चूरू में 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

एनसीआर में पाला
एनसीआर के फरीदाबाद और रेवाड़ी समेत कई इलाकों में पाला पड़ा. गुरुग्राम में घरों के बाहर खड़े वाहनों के शीशों पर बर्फ की पतली परत जमी दिखी और सूखी घास भुरभुरी हो गई. ग्रामीण इलाकों में खेतों की मेड़ों और वाहनों पर पाला ज्यादा साफ नजर आया.

दिल्ली में 2023 के बाद सबसे ठंडा जनवरी का दिन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. यह 2023 के बाद जनवरी का सबसे ठंडा दिन रहा. अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम 4 और अधिकतम 20 डिग्री के आसपास रह सकता है.

राजस्थान में जनजीवन प्रभावित
राजस्थान के कई जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे बना रहा. पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित रहा. कई शहरों और कस्बों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए.

फसलों पर ठंड का असर
हरियाणा के किसान देवी राम ने बताया कि सुबह खेतों में सफेद चादर जैसी पाले की परत दिखी. गेहूं की फसल को इससे फायदा होता है, लेकिन आलू, मटर, मूली और सरसों जैसी सब्जी फसलों को नुकसान हो सकता है. कृषि वैज्ञानिकों ने हल्की सिंचाई की सलाह दी है.

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई दिनों से कड़ाके की ठंड और कोहरा छाया हुआ है. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा.

कश्मीर में थोड़ी राहत, फिर भी शून्य से नीचे तापमान
कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह अब भी शून्य से नीचे बना हुआ है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री और पुलवामा में माइनस 6.5 डिग्री दर्ज किया गया. डल झील और अन्य जलाशयों के कुछ हिस्से जम गए.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने चंबा जिले में शीतलहर और राज्य के सात जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में ठंड और शांत हवाएं
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बनी रही. लखनऊ में तापमान 13 डिग्री और आर्द्रता 72 प्रतिशत दर्ज की गई. प्रयागराज, बहराइच, बरेली, मेरठ, गोरखपुर समेत कई जिलों में दिन का तापमान 13 से 19 डिग्री के बीच रहा.

मौसम विभाग की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Published at : 14 Jan 2026 06:43 AM (IST)
Delhi NCR RAJASTHAN DELHI- NCR HARYANA
