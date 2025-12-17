ऑफिस लाइफ में छुट्टी मांगने के बहाने हमेशा चर्चा में रहते हैं. कभी पेट खराब, कभी बुखार, तो कभी गांव में शादी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ईमेल ने छुट्टी मांगने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बार कर्मचारी ने कोई बहाना नहीं बनाया, न बीमारी का रोना रोया और न ही पारिवारिक मजबूरी गिनाई. उसने अपने बॉस को बिल्कुल साफ, सीधे और ईमानदार शब्दों में छुट्टी का कारण बता दिया. यही ईमानदारी अब इंटरनेट पर लोगों को हंसा रही है और यह मेल तेजी से वायरल हो रहा है.

मेल में इतना सच कौन लिखता है भाई

वायरल हो रही तस्वीर में एक ईमेल दिखाई दे रहा है, जिसका सब्जेक्ट है Leave Request for 16th December. मेल में कर्मचारी अपने बॉस को Hi Sir लिखकर शुरुआत करता है और फिर छुट्टी की वजह बताता है. कर्मचारी लिखता है कि वह 16 दिसंबर को छुट्टी लेना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड 17 दिसंबर को अपने घर उत्तराखंड जा रही है और जनवरी की शुरुआत तक वापस नहीं आएगी. ऐसे में वह उसके जाने से पहले पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहता है.

एक दम शालीन तरीके से खत्म कर दी अपनी बात

मेल में आगे लिखा है कि अगर यह संभव हो तो कृपया उसे छुट्टी दे दी जाए. अंत में कर्मचारी ने शालीन तरीके से Regards लिखकर मेल खत्म कर दी है. इस मेल में न कोई डर है, न कोई घुमा फिराकर बात, बल्कि सीधी और साफ बात कही गई है. यही वजह है कि यह ईमेल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. अब इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि भाई इतना सच भी नहीं बोलना था.

बॉस ने अप्रूव की लीव, बोला प्यार को मना कैसे कर सकते हैं

मेल वायरल होने के बाद बॉस का जवाब भी सामने आ गया और उसने इंटरनेट का दिल जीत लिया. बॉस ने लिखा कि एक दशक पहले ऐसी छुट्टी अचानक सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर आई बीमार पड़ने वाली मेल बनकर आती, लेकिन आज यह पहले से साफ और ईमानदार तरीके से भेजी गई है. उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है और उन्हें यह नया वर्जन ज्यादा पसंद है.

आखिर प्यार को मना भी कैसे किया जा सकता है. इतना लिखते हुए बॉस ने आखिर में साफ शब्दों में Leave approved लिख दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसे बॉस हर ऑफिस में होने चाहिए.

