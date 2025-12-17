हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइतना सच भी नहीं बोलना था, कर्मचारी ने छुट्टी के लिए लिखा मजेदार मेल फिर बॉस ने जो किया, खूब हंसा इंटरनेट

इतना सच भी नहीं बोलना था, कर्मचारी ने छुट्टी के लिए लिखा मजेदार मेल फिर बॉस ने जो किया, खूब हंसा इंटरनेट

वायरल हो रही तस्वीर में एक ईमेल दिखाई दे रहा है, जिसका सब्जेक्ट है Leave Request for 16th December. मेल में कर्मचारी अपने बॉस को Hi Sir लिखकर शुरुआत करता है और फिर छुट्टी की वजह बताता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

ऑफिस लाइफ में छुट्टी मांगने के बहाने हमेशा चर्चा में रहते हैं. कभी पेट खराब, कभी बुखार, तो कभी गांव में शादी. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ईमेल ने छुट्टी मांगने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बार कर्मचारी ने कोई बहाना नहीं बनाया, न बीमारी का रोना रोया और न ही पारिवारिक मजबूरी गिनाई. उसने अपने बॉस को बिल्कुल साफ, सीधे और ईमानदार शब्दों में छुट्टी का कारण बता दिया. यही ईमानदारी अब इंटरनेट पर लोगों को हंसा रही है और यह मेल तेजी से वायरल हो रहा है.

मेल में इतना सच कौन लिखता है भाई

वायरल हो रही तस्वीर में एक ईमेल दिखाई दे रहा है, जिसका सब्जेक्ट है Leave Request for 16th December. मेल में कर्मचारी अपने बॉस को Hi Sir लिखकर शुरुआत करता है और फिर छुट्टी की वजह बताता है. कर्मचारी लिखता है कि वह 16 दिसंबर को छुट्टी लेना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड 17 दिसंबर को अपने घर उत्तराखंड जा रही है और जनवरी की शुरुआत तक वापस नहीं आएगी. ऐसे में वह उसके जाने से पहले पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहता है.

इतना सच भी नहीं बोलना था, कर्मचारी ने छुट्टी के लिए लिखा मजेदार मेल फिर बॉस ने जो किया, खूब हंसा इंटरनेट

एक दम शालीन तरीके से खत्म कर दी अपनी बात

मेल में आगे लिखा है कि अगर यह संभव हो तो कृपया उसे छुट्टी दे दी जाए. अंत में कर्मचारी ने शालीन तरीके से Regards लिखकर मेल खत्म कर दी है. इस मेल में न कोई डर है, न कोई घुमा फिराकर बात, बल्कि सीधी और साफ बात कही गई है. यही वजह है कि यह ईमेल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. अब इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि भाई इतना सच भी नहीं बोलना था.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

बॉस ने अप्रूव की लीव, बोला प्यार को मना कैसे कर सकते हैं

मेल वायरल होने के बाद बॉस का जवाब भी सामने आ गया और उसने इंटरनेट का दिल जीत लिया. बॉस ने लिखा कि एक दशक पहले ऐसी छुट्टी अचानक सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर आई बीमार पड़ने वाली मेल बनकर आती, लेकिन आज यह पहले से साफ और ईमानदार तरीके से भेजी गई है. उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है और उन्हें यह नया वर्जन ज्यादा पसंद है.

इतना सच भी नहीं बोलना था, कर्मचारी ने छुट्टी के लिए लिखा मजेदार मेल फिर बॉस ने जो किया, खूब हंसा इंटरनेट

आखिर प्यार को मना भी कैसे किया जा सकता है. इतना लिखते हुए बॉस ने आखिर में साफ शब्दों में Leave approved लिख दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसे बॉस हर ऑफिस में होने चाहिए.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 17 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
TRENDING Viral Mail Funny Leave Request
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे (17-12-2025)
PM मोदी को Ethopia में सर्वोच्च सम्मान! अब Oman के साथ व्यापारिक क्रांति की बारी | India
Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Prithviraj Chavan: सेना का अपमान, फिर से नहीं चूके चव्हाण! | OP Sindoor | Mahadangal With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
अजित पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
IPL 2026 Mumbai Indians Playing 11: विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
विल जैक्स और रियान रिकल्टन OUT, रदरफोर्ड और डिकॉक IN; देखें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
ट्रेंडिंग
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
'2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढ रहा है' दफ्तर में फाइलें उथल पुथल करता दिखा बंदर, यूजर्स ने ले लिए मजे
Results
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
यूटिलिटी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget