बहन की शादी में फूट फूटकर रोया भाई! विदाई से पहले भावुक हुआ माहौल- वीडियो देख पसीज जाएगा दिल

शादी का नाम आते ही दिल में ढेर सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं. खुशियां भी होती हैं और बिछड़ने का दर्द भी. हंसी के साथ-साथ आंखों में नमी भी तैर जाती है. और इन सबके बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगते. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक शादी का वीडियो भी ठीक ऐसा ही है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं. स्टेज पर खड़े दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए तैयार खड़े हैं. दुल्हन बहुत खुश है लेकिन उसकी आंखों में घर से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा है. वही कांपता-सा चेहरा, मुस्कुराने की कोशिश करती आंखें और आंसुओं को रोकने की जद्दोजहद… लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब कैमरा धीरे-धीरे स्टेज के नीचे की तरफ घूमता है और जो दिखाई देता है, वो हर भाई-बहन के दिल को चीरकर रख देता है.

शादी में दिखाई दिया भाई बहन का इमोशनल मोमेंट

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भाई-बहन का बंधन इतना गहरा और सच्चा नजर आता है कि हर कोई इस वीडियो को बार-बार देख रहा है. वीडियो में शुरुआत होती है स्टेज पर खड़े दूल्हा-दुल्हन से जो वरमाला एक्सचेंज करने ही वाले हैं. दुल्हन ने खूबसूरत लाल जोड़ा पहना हुआ है और चेहरे पर शादी की चमक साफ दिखाई देती है. लेकिन उसी चमक के पीछे छिपा दर्द भी साफ नजर आता है. दुल्हन अपनी खुशी को बनाए रखने की कोशिश करती है लेकिन घर छोड़ने का ख्याल उसकी आंखों से आंसू बहने से रोक नहीं पाता.

भाई की भर आई आंखें

दुल्हन का खास पल कैमरे में कैद हो रहा होता है तभी कैमरा ऑपरेटर अचानक नीचे की ओर कैमरा घुमाता है और फिर जो नजारा सामने आता है वो हर किसी का दिल पिघला देता है. स्टेज के ठीक नीचे दुल्हन का भाई खड़ा है. बहन को वरमाला डालने के लिए तैयार देखते-देखते उसका दिल भर आता है और वह खुद को संभाल नहीं पाता. आंखें भर आती हैं और फिर वो चुपचाप रोने लगता है. मानो उसकी आंखें कह रही हों, “बहन मत जा… तू चली जाएगी तो घर कैसा लगेगा?”

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को log.kya.sochenge नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सच में बहुत रोने वाला पल होता है ये. एक और यूजर ने लिखा...बहन चली जाती है तब पता लगती है अहमियत. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बहन बहुत किस्मत वाली है.

