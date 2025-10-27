Video: जब बरसों बाद सोल्जर पिता से मिले बच्चे, रिएक्शन देख आ जाएंगे आंसू, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: हम अगर अपने परिवार से कई दिनों तक न मिले तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी बहुत याद आएगी. खासकर मां-बाप, ये दोनों हमारे जीवन की नींव होते हैं. इनके बिना रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन काम के सिलसिले में कभी बच्चों को तो कभी पैरेंट्स को दूर रहना पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर अचानक से हम अपने करीबी लोगों को अपने पास देख ले तो ये कितना इमोशनल मोमेंट होगा. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सोल्जर पिता कई सालों बाद अपने बच्चों से मिला. पिता को देखकर बच्चे इतने इमोशनल हो गए और जोर-जोर से रोने लगे.

बच्चों ने दौड़कर पिता को गले लगाया

वीडियो में देखा गया है कि एक बच्ची अपने पिता को अचानक देखकर जोर-जोर से रोने लगती है. बच्ची को उसके पिता के अचानक आने का कुछ पता नहीं था, जिसके बाद वो बहुत ही भावुक हो जाती है और रोते हुए अपने भाईयों को बुलाने लगती है.

miss you so much ❤ pic.twitter.com/WizTzCnN0F — El (@Terusuntungg) October 27, 2025

उसके बाद एक लड़का बाहर आता है और वो भी अपने पिता को देखकर हैरान रह जाता है और रोने लगता है और दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेते हैं. इस वीडियो में कई सारे दृश्य देखें गए है, जिसमें बच्चों को अपने पिता से कई सालों बाद मिलते हुए देखा गया है.

वीडियो ने यूजर्स को किया इमोशनल

वीडियो को देखकर हर कोई बेहद इमोशनल हो गया है. अपने पिता से बरसों बाद मिलना बच्चों के लिए भावुक के साथ एक खुशी भरा पल भी है. इस वीडियो ने हर किसी को भावुक कर दिया है. वीडियो को देखने के बाद हर कोई रोने पर मजबूर हो गया है. वीडियो देखकर यह साफ होता है कि एक सोल्जर जब अपने घर कई सालों बाद आता है तो वो उसके परिवार के लिए कितना इमोशनल मोमेंट होता है.