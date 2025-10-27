Video: कमाल की इंजीनियरिंग! सड़क के बीचों बीच गड्ढे में लगा दिया हैंडपंप, MP का वीडियो वायरल
MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क के बीचोंबीच एक हैंडपंप बना हुआ है. हैंडपंप को हटाने के बजाय प्रशासन ने उसके चारों ओर डिवाइडर बना दिए.
Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ढोल कोठार गांव में एक अजीबोगरीब नज़ारा सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़क के बीचोंबीच एक हैंडपंप बना हुआ है. इस हैंडपंप को हटाने के बजाय प्रशासन ने उसके चारों ओर डिवाइडर बना दिए हैं, जिसके कारण सड़क का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो गया है. इस वीडियो को देखकर लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं.
प्रशासन ने हैंडपंप को सड़क के बीचों बीच छोड़ा
यह घटना ढोल कोठार गांव में घटी, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक नई सड़क का निर्माण किया गया है. सड़क पर बने इस हैंडपंप को हटाने के बजाय, प्रशासन ने इसे सड़क बीचों-बीच छोड़ दिया है और उसके चारों ओर डिवाइडर बना दिए है.
लोगों को आने-जाने में अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचना दी है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
हैंडपंप बना लोगों के लिए परेशानी
गांव वालों को अब हैंडपंप से पानी भरने के लिए सड़क के बीच से गुजरना पड़ता है, जो बेहद ही खतरनाक है. वीडियो देखकर साफ प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सड़क के बीचों-बीच बना ये हैंडपंप लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है.
लोगों ने इस वीडियो पर कई कमेंट्स किए है. एक यूजर ने लिखा कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास के नाम पर कितनी बड़ी गलतियां हो रही है. लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं.
