Video: हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिनमें लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वीडियो देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. कभी कोई सड़क किनारे दोस्तों के साथ मस्ती करता दिखता है, तो कभी किसी को ऐसी जगह आराम से बैठे देखा जाता है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो. इन दिनों X पर भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि भाई, बैठने के लिए इससे अलग जगह नहीं मिली क्या? वीडियो में कुछ लोग आराम से बैठे नजर आ रहे हैं और उनके आसपास का नजारा काफी अलग है.

हाथी के नीचे बैठकर खेल रहे थे ताश

वायरल वीडियो में कई लोग जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. सभी ने लुंगी पहन रखी है और वे बड़े आराम से आपस में ताश खेलते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उनके बैठने की जगह है. इन लोगों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा हाथी खड़ा दिखाई देता है और लोग उसके नीचे बैठकर ताश खेलने में व्यस्त हैं. हाथी के पैर बंधे हुए नजर आ रहे हैं और लोग बिना किसी जल्दबाजी के अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं. वीडियो का यह पूरा नजारा सोशल मीडिया यूजर्स को काफी अलग और मजेदार लग रहा है.

A group of men found the perfect spot for a card game🃏😂 pic.twitter.com/J6vNSQOnzX — Tehxi (@yajnshri) September 17, 2026

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स भी मजेदार अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वाह! क्या जगह चुनी है ताश खेलने के लिए. दूसरे ने मजाक में कहा, भाई लोगों को छांव भी चाहिए और हाथी की सिक्योरिटी भी. एक अन्य यूजर ने लिखा, यहां हार गए तो हाथी के सामने क्या मुंह दिखाओगे? वहीं किसी ने कहा, ताश खेलने का ऐसा अड्डा पहली बार देखा है. एक यूजर ने मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की अगर हाथी बैठ गया तो क्या होगा. कुछ यूजर्स ने हाथी के इतने करीब बैठने को लेकर सवाल भी उठाए और कहा कि जानवर के पास इस तरह बैठना सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

कुछ यूजर्स ने वीडियो को AI बताया

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने इसके असली होने पर भी सवाल उठाए. कुछ लोगों का कहना है कि हाथी के नीचे इतने सारे लोगों का इस तरह आराम से बैठकर ताश खेलना काफी असामान्य लग रहा है, इसलिए यह वीडियो AI से बनाया हुआ हो सकता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में वीडियो को AI जनरेटेड या पूरी तरह असली बताना अभी जल्दबाजी होगी.

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