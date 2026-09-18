Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो

दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम मेहमान बनकर खेली. पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को घर पर मेहमान टीम का ड्रेसिंग रूम मिला. दरअसल इस सीरीज का मेजबान अफगानिस्तान था. इस सीरीज को नाम भी फ्रेंडशिप कप का दिया गया और ये नजर भी आया. सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी लेने आए श्रेयस अय्यर ने इब्राहिम जादरान को बुलाया, उन्हें अपनी टीम के साथ चैंपियन फोटो में शामिल किया. इस जेस्चर ने लोगों का दिल जीता, तो ग्राउंड के बाहर स्टैंड में एक फैन ने भी तारीफें बटौरी. उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है.

अफगानी फैन ने की सफाई

गुरुवार को हुए तीसरे टी20 के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड का एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें अफगानिस्तान का एक फैन वहां पड़े कचरे को उठाते हुए नजर आया. स्टेडियम साफ करने के लिए उस फैन की खूब तारीफ हो रही है. इस सीरीज के दौरान अफगानिस्तानी फैंस का व्यवहार भी चर्चा में रहा, जो हार से मायूस नहीं हुए बल्कि भारत की जीत में भी खुश नजर आए.

THIS IS WHY WE LOVE AFGHANISTAN 🇮🇳❤️🇦🇫



After the final T20I, an Afghanistan fan was seen picking up garbage left behind by fans in the stands. 🥺



No cameras. No attention. Just a beautiful gesture of respect and responsibility. 🫡



ABSOLUTELY WHOLESOME. ❤️ pic.twitter.com/F8AWJdwpGO — Mukku (@Cric_Mukku) September 17, 2026

अफगानिस्तान से नहीं लिया स्टेडियम का किराया

मेजबान होने के कारण इस सीरीज की सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदरी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी. उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम किराए पर लिया, खिलाड़ियों के होटल बुक किए. सीरीज से होने वाली कमाई भी एसीबी रखेगा. हालांकि बीसीसीआई ने एसीबी के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण स्टेडियम का किराया नहीं लिया, इससे उनका एक बड़ा खर्च बच गया. डीडीसीए ने अन्य सुविधाएं भी फ्री में उपलब्ध करवाई.

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सीरीज की बात करें तो तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए. तीनों मुकाबले भारत ने आसानी से जीते. अंतिम मैच में अभिषेक शर्मा ने 108 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 30 गेंदों में शतक जड़ा, वह भारत के लिए सबसे कम गेंदों में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा (35 गेंदों में) के नाम दर्ज था. अभिषेक को अंतिम मैच और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

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