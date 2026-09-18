IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो

Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो

दिल्ली में खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ किया. अफगानी फैन ने अंतिम मैच में हारने के बाद स्टेडियम में जो किया, उनकी तारीफ हो रही है. वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Sep 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम मेहमान बनकर खेली. पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को घर पर मेहमान टीम का ड्रेसिंग रूम मिला. दरअसल इस सीरीज का मेजबान अफगानिस्तान था. इस सीरीज को नाम भी फ्रेंडशिप कप का दिया गया और ये नजर भी आया. सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी लेने आए श्रेयस अय्यर ने इब्राहिम जादरान को बुलाया, उन्हें अपनी टीम के साथ चैंपियन फोटो में शामिल किया. इस जेस्चर ने लोगों का दिल जीता, तो ग्राउंड के बाहर स्टैंड में एक फैन ने भी तारीफें बटौरी. उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है.

अफगानी फैन ने की सफाई

गुरुवार को हुए तीसरे टी20 के बाद अरुण जेटली स्टेडियम के स्टैंड का एक वीडियो वायरल हुआ. इसमें अफगानिस्तान का एक फैन वहां पड़े कचरे को उठाते हुए नजर आया. स्टेडियम साफ करने के लिए उस फैन की खूब तारीफ हो रही है. इस सीरीज के दौरान अफगानिस्तानी फैंस का व्यवहार भी चर्चा में रहा, जो हार से मायूस नहीं हुए बल्कि भारत की जीत में भी खुश नजर आए.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
BCCI की सालाना मीटिंग खत्म, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर क्या हुआ फैसला?
BCCI की सालाना मीटिंग खत्म, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर क्या हुआ फैसला?
क्रिकेट
भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच के साथ दिया कमरा
भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच के साथ दिया कमरा
क्रिकेट
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
क्रिकेट
अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर? ये पूर्व खिलाड़ी सबसे मजबूत दावेदार
अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर? ये पूर्व खिलाड़ी सबसे मजबूत दावेदार

अफगानिस्तान से नहीं लिया स्टेडियम का किराया

मेजबान होने के कारण इस सीरीज की सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदरी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी. उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम किराए पर लिया, खिलाड़ियों के होटल बुक किए. सीरीज से होने वाली कमाई भी एसीबी रखेगा. हालांकि बीसीसीआई ने एसीबी के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण स्टेडियम का किराया नहीं लिया, इससे उनका एक बड़ा खर्च बच गया. डीडीसीए ने अन्य सुविधाएं भी फ्री में उपलब्ध करवाई.

यह भी पढ़ें- टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कौन है नंबर-1?

सीरीज की बात करें तो तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए. तीनों मुकाबले भारत ने आसानी से जीते. अंतिम मैच में अभिषेक शर्मा ने 108 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने 30 गेंदों में शतक जड़ा, वह भारत के लिए सबसे कम गेंदों में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा (35 गेंदों में) के नाम दर्ज था. अभिषेक को अंतिम मैच और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

यह भी पढ़ें- IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI की सालाना मीटिंग खत्म, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर क्या हुआ फैसला?
BCCI की सालाना मीटिंग खत्म, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर क्या हुआ फैसला?
क्रिकेट
भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच के साथ दिया कमरा
भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच के साथ दिया कमरा
क्रिकेट
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
क्रिकेट
अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर? ये पूर्व खिलाड़ी सबसे मजबूत दावेदार
अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर? ये पूर्व खिलाड़ी सबसे मजबूत दावेदार
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UAE के राष्ट्रपति ने PM मोदी को किया फोन, बर्थ-डे विश के बाद जानें क्या कहा?
UAE के राष्ट्रपति ने PM मोदी को किया फोन, बर्थ-डे विश के बाद जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव में Gen- Z को ऐसे साधेगी समाजवादी पार्टी, उठाया ये खास कदम
UP चुनाव में Gen- Z को ऐसे साधेगी समाजवादी पार्टी, उठाया ये खास कदम
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
विश्व
कोहाट में ‘गुड तालिबान’ के फिदायीन हमले में 20 की मौत, 57 घायल
कोहाट में ‘गुड तालिबान’ के फिदायीन हमले में 20 की मौत, 57 घायल
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget