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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाथी ने खेली फुटबॉल, गजराज का अंदाज कर देगा हैरान, वीडियो वायरल

हाथी ने खेली फुटबॉल, गजराज का अंदाज कर देगा हैरान, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के सामने जैसे ही फुटबॉल आती है, वह उसे गौर से देखता है और फिर अपने पैर से गेंद को आगे की तरफ धकेल देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 07:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि हाथी फुटबॉल के साथ ऐसा खेल सकता है. वीडियो में एक हाथी बड़े ही मजेदार अंदाज में फुटबॉल को कभी अपने पैरों से तो कभी सूंड से धक्का मारता और किक करता नजर आ रहा है. हाथी का फुटबॉल के साथ यह अनोखा खेल देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

बताया जा रहा है कि बच्चों के खेल के मैदान से सटे जंगल से एक हाथी निकलकर मैदान के नजदीक आ गया था. इसी दौरान खेलते-खेलते फुटबॉल हाथी के पास पहुंच गई. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

फुटबॉल देखते ही हाथी ने शुरू कर दिया खेल

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के सामने जैसे ही फुटबॉल आती है, वह उसे गौर से देखता है और फिर अपने पैर से गेंद को आगे की तरफ धकेल देता है. इसके बाद हाथी का मूड जैसे पूरी तरह फुटबॉल खेलने का बन जाता है. वह कभी पैर से गेंद को किक करता है तो कभी अपनी लंबी सूंड से उसे आगे बढ़ाता दिखाई देता है.

हाथी जिस अंदाज में गेंद को इधर-उधर मार रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का यह मेहमान कुछ देर के लिए फुटबॉल खिलाड़ी बन गया हो. गेंद उसके पास आती है तो वह उसे छोड़ने के बजाय दोबारा अपने पैर या सूंड से धक्का मार देता है.

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हाथी का खेल देख इंटरनेट पर लोगों की छूटी हंसी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने हाथी को जंगल का फुटबॉलर बताया तो किसी ने कहा कि इस खिलाड़ी को सीधे फुटबॉल टीम में जगह मिलनी चाहिए. वहीं कुछ लोग हाथी के इस मासूम अंदाज को देखकर उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में हाथी का गेंद के साथ खेलना वाकई देखने लायक है. हालांकि, जंगली हाथी बेहद ताकतवर और अप्रत्याशित हो सकते हैं, इसलिए ऐसे जानवरों के करीब जाना या उन्हें छेड़ना सुरक्षित नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो फिलहाल लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है और हाथी की फुटबॉल वाली किक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 07:21 PM (IST)
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