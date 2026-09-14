हाथी ने खेली फुटबॉल, गजराज का अंदाज कर देगा हैरान, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि हाथी फुटबॉल के साथ ऐसा खेल सकता है. वीडियो में एक हाथी बड़े ही मजेदार अंदाज में फुटबॉल को कभी अपने पैरों से तो कभी सूंड से धक्का मारता और किक करता नजर आ रहा है. हाथी का फुटबॉल के साथ यह अनोखा खेल देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

बताया जा रहा है कि बच्चों के खेल के मैदान से सटे जंगल से एक हाथी निकलकर मैदान के नजदीक आ गया था. इसी दौरान खेलते-खेलते फुटबॉल हाथी के पास पहुंच गई. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

फुटबॉल देखते ही हाथी ने शुरू कर दिया खेल

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी के सामने जैसे ही फुटबॉल आती है, वह उसे गौर से देखता है और फिर अपने पैर से गेंद को आगे की तरफ धकेल देता है. इसके बाद हाथी का मूड जैसे पूरी तरह फुटबॉल खेलने का बन जाता है. वह कभी पैर से गेंद को किक करता है तो कभी अपनी लंबी सूंड से उसे आगे बढ़ाता दिखाई देता है.

असम में बच्चों के सामने फुटबॉल से खेलता दिखा जंगली हाथी



असम के नुमालीगढ़ स्थित बागीधाला टी एस्टेट में एक जंगली हाथी फुटबॉल को लात मारता हुआ कैमरे में कैद हुआ. बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी हाथी वहां पहुंच गया और बच्चे गेंद छोड़कर दूर चले गए. इसके बाद हाथी खाली मैदान में… pic.twitter.com/fjULlNRsB3 — zingabad (@zingabad) September 14, 2026

हाथी जिस अंदाज में गेंद को इधर-उधर मार रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का यह मेहमान कुछ देर के लिए फुटबॉल खिलाड़ी बन गया हो. गेंद उसके पास आती है तो वह उसे छोड़ने के बजाय दोबारा अपने पैर या सूंड से धक्का मार देता है.

यह भी पढ़ें: आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल

हाथी का खेल देख इंटरनेट पर लोगों की छूटी हंसी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने हाथी को जंगल का फुटबॉलर बताया तो किसी ने कहा कि इस खिलाड़ी को सीधे फुटबॉल टीम में जगह मिलनी चाहिए. वहीं कुछ लोग हाथी के इस मासूम अंदाज को देखकर उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में हाथी का गेंद के साथ खेलना वाकई देखने लायक है. हालांकि, जंगली हाथी बेहद ताकतवर और अप्रत्याशित हो सकते हैं, इसलिए ऐसे जानवरों के करीब जाना या उन्हें छेड़ना सुरक्षित नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो फिलहाल लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है और हाथी की फुटबॉल वाली किक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: 60 साल के दादा जी ने ट्रेन पर लटककर किया स्टंट, फटी रह गईं यूजर्स की आंखें