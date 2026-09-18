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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशौक बड़ी चीज है... iPhone 18 Pro खरीदने के लिए 12-12 घंटे लगाई लाइन, देखें वीडियो

शौक बड़ी चीज है... iPhone 18 Pro खरीदने के लिए 12-12 घंटे लगाई लाइन, देखें वीडियो

iPhone 18 Pro की बिक्री शुरू होते ही Apple Store के बाहर जबरदस्त भीड़ और उत्साह नजर आया. एक ग्राहक ने बताया कि वह करीब 10 से 12 घंटे इंतजार के बाद पहला फोन लेने में कामयाब रहा.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 18 Sep 2026 02:05 PM (IST)
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एपल ने हाल ही में अपनी नई सीरीज iPhone 18 लॉन्च की है. इस सीरीज के लॉन्च को लेकर दुनिया और भारत के लोगों में पहले से ही उत्साह देखने को मिल रहा था. अब ये सीरीज भारतीय मार्केट में भी लॉन्च हो चुकी है, तो कई Apple Stores के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ और अंदर फोन लेने पहुंच रहे ग्राहकों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. हर कोई iPhone सबसे पहले लेने की चाह में है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक शख्स के हाथ में iPhone 18 सीरीज का पहला फोन आया है. उस शख्स के चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी.

12 घंटे इंतजार के बाद मिला पहला iPhone

भारत में iPhone 18 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद iPhone खरीदने को लेकर तरह-तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है. इसमें एक शख्स पहला iPhone लेने के लिए 10 से 12 घंटे तक लंबी कतार में इंतजार करता है, बताया जा रहा है की उस शख्स ने सूरत से मुंबई तक सफर तय किया. तब जाकर उसे iPhone 18 सीरीज का पहला फोन मिलता है. पहला iPhone मिलने की खुशी उस शख्स के चेहरे पर बखूबी देखी जा सकती है. शख्स कहता है कि उसने 10 से 12 घंटे इंतजार किया और फोन उसके हाथ में आते ही उसका इंतजार खत्म हो गया. अब वह फोन को चलाने के लिए काफी उत्सुक है. iPhone की दीवानगी का अंदाजा आप इसी किस्से से लगा सकते हैं.

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फोन लेने पहुंचे तो बजने लगीं तालियां

iPhone 18 के लॉन्च डे पर सामने आए कई वीडियो में Apple Store के अंदर का माहौल भी काफी उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा है और लोगों की iPhone 18 सीरीज के लिए दीवानगी भी साफ दिख रही है. जैसे ही ग्राहक अपना नया iPhone लेने के लिए स्टोर के अंदर पहुंचते हैं, वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते दिखाई देते हैं. कुछ वीडियोज में ग्राहक फोन हाथ में लेने के बाद काफी खुश नजर आते हैं, तो कहीं आसपास खड़े लोग भी इस पल को कैमरे में रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं. नए iPhone को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि स्टोर का माहौल किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं लग रहा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज में लोगों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल साफ दिखाई दे रहा है.

लोग बोले- iPhone का क्रेज ही अलग है

लॉन्च के दिन सामने आए अलग-अलग वीडियो में iPhone को लेकर लोगों का जबरदस्त क्रेज साफ नजर आया. कहीं लोग घंटों लाइन में खड़े दिखे, तो कहीं सुबह-सुबह स्टोर के बाहर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. इन वीडियोज पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, फोन लेने नहीं, बारात में जा रहे हैं क्या?  वहीं दूसरे ने कहा, iPhone का क्रेज सच में अलग लेवल का है. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा,  इतनी खुशी तो रिजल्ट आने पर भी नहीं होती. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर के दौर में सिर्फ पहला फोन लेने के लिए घंटों लाइन में लगना दिखाता है कि Apple के नए Pro मॉडल को लेकर लोगों में कितना उत्साह है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
IPhone 18 Apple IPhone 18 Pro IPhone 18 Pro Launched In India
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