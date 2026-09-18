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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछह महीने के बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला, नोंच डाला चेहरा; वीडियो वायरल

छह महीने के बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला, नोंच डाला चेहरा; वीडियो वायरल

हरियाणा में छह महीने के बच्चे पर पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया. बच्चे को गंभीर चोटें आईं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना का वीडियो वायरल है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 18 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बेहत ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पिटबुल 6 महीने के बच्चे पर अचानक हमला कर देता है. जब तक लोग कुछ समझ पाते पिटबुल बच्चे को कई जगह काट लेता है. यह घटना हरियाणा की बताई जा रहा है. गनीमत यह रही कि बच्चे की जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

सोशल मीडिया पर कुत्ते के हमले का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर घर में खतरनाक ब्रीड के कुत्तों को पालने पर बहस शुरू हो गई है. डॉग लवर्स अभी भी इसका बचाव कर रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि पिटबुल जैसी ब्रीड बहुत ही खतरनाक होती है, जिसे घर पर पालने से बचना चाहिए. 

दरवाजा खुलते ही बाहर आया पिटबुल

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक छह महीने का बच्चा अपनी बुआ के साथ घर के बाहर सड़क पर था. बुआस ने बच्चे को गोद में ले रखा था. पूरा माहौल शांत लग रहा था, तभी पास में एक घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से पिटबुल बाहर निकलता है और बुआ की गोद में 6 महीने के बच्चे पर हमला कर देता है. देखते ही देखते पिटबुल बच्चे को अपने जबड़े में दबा लेता है. पास में खड़े लोग बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिटबुल बच्चे को नहीं छोड़ता. कई कोशिशों के बाद लोग बच्चे को छुड़ा पाते हैं. तब तक बच्चा और उसकी बुआ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे.

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वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उठाए सवाल

घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो देखकर कई यूजर्स का कहना है कि पालतू कुत्ते को खुले में छोड़ना, खासकर छोटे बच्चों के लिए, कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है. एक यूजर ने कहा कि ऐसे खतरनाक कुत्तों को पालना ही नहीं चाहिए. एक अन्य यूजर का कहना है कि कुत्तों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए. वहीं, कुछ लोग पालतू कुत्तों को लेकर सावधानी बरतने और बच्चों को उनके आसपास अकेला न छोड़ने की बात कह रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर पालतू कुत्तों को जिम्मेदारी से रखने और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

चेहरे समेत शरीर पर आईं गंभीर चोटें

पिटबुल के इस हमले में बच्चे के चेहरे, हाथ, पैर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं. पेट में गहरी चोट होने के कारण बच्चे को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया और करीब 20 टांके लगाए गए. परिवार के मुताबिक, इलाज का खर्च काफी ज्यादा होने के कारण बच्चे को बाद में रोहतक के PGI में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद परिवार बच्चे की हालत को लेकर काफी चिंतित है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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