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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत: 'बीजेपी को नहीं देंगे वोट', जब योगी के मंत्री की जनसभा के बीच बोला शख्स

पीलीभीत: 'बीजेपी को नहीं देंगे वोट', जब योगी के मंत्री की जनसभा के बीच बोला शख्स

यूपी के पीलीभीत में जनसभा के दौरान मंच के सामने एक शख्स ने कहा कि अबकी बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे. इसके बाद सपा और BJP आमने-सामने आ गए हैं.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आते ही पीलीभीत का राजनीतिक पारा पूरी तरह चढ़ गया है. जनता से दूरी बनाने के आरोपों से घिरे योगी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार अब जनसभाओं के माध्यम से पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं.

मंत्री संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव की सरकार को गुंडाराज करार दिया और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी व आजम खान का जिक्र कर तल्ख जुबानी तीर चलाए. 

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उन्होंने कांवड़ियों और धार्मिक मुद्दों को लेकर भी सपा को घेरा. हालांकि, जनसभा के दौरान ही मंच के सामने से एक ग्रामीण ने कहा, "अबकी बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे." इसको लेकर पीलीभीत की सियासत गरमा गई. वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता आमने-सामने आ गए हैं.

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सपा ने किया पलटवार

दूसरी तरफ सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की. उन्होंने गन्ना राज्य मंत्री के बयानों को धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार देते हुए उनके पहनावे और चश्मे को लेकर कड़ा हमला बोला. यूपी के पीलीभीत से आई यह तस्वीर बता रही है कि चुनाव पास आते ही जनप्रतिनिधि किस तरह जनता के बीच पहुंचकर बयानों की धार तेज करने में जुट गए हैं. 

वहीं पूर्व मंत्री सपा नेता हेमराज वर्मा ने खुले मंच से तंज कसते हुए कहा कि दिन में कई बार कपड़े बदलने वाले और लाखों का चश्मा पहनने वाले मंत्री जनता के पैसों की बदौलत यह सब कर रहे हैं. साथ ही, सपा नेता ने अपने और अपने परिवार के नाम संपत्ति को लेकर मंत्री को खुली चुनौती भी दे डाली.

उन्होंने कहास, "मैं जब विधायक रहा, सरकार में मंत्री रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी रहने के बाद से लेकर आज तक मेरे नाम, मेरी पत्नी, बच्चों, भतीजे या भांजे किसी के भी नाम 50 लाख की संपत्ति हो तो ढूंढ लें. उनके गुर्गों से भी कहता हूं ढूंढ लें, 1 लाख रुपये का इनाम देने का काम करूंगा."

बीजेपी मंत्री ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी का राज था और कांवड़ियों पर डंडे बरसाए जाते थे. लेकिन दूसरी ओर, इसी गांव में जनसभा करने पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने मंत्री संजय सिंह गंगवार पर तीखा पलटवार किया.

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Published at : 18 Sep 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS SAMAJWADI PARTY Pilibhit News
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