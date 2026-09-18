तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने ऐलान किया है कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी. 28 सितंबर से सीएम विजय नवजात बच्चों के लिए एक ग्राम गोल्ड रिंग की योजना शुरू करेंगे. तमिलनाडु सरकार ने योजना की पहली किस्त के लिए 1.28 लाख एक ग्राम सोने की अंगूठियां खरीदी हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, एक ग्राम सोने की अंगूठी पर यूनिक सीरियल नंबर होगा और इसकी पैकिंग टेम्पर्ड प्रूफ होगी.

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