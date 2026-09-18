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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?

तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?

तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने ऐलान किया है कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने ऐलान किया है कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी. 28 सितंबर से सीएम विजय नवजात बच्चों के लिए एक ग्राम गोल्ड रिंग की योजना शुरू करेंगे. तमिलनाडु सरकार ने योजना की पहली किस्त के लिए  1.28 लाख एक ग्राम सोने की अंगूठियां खरीदी हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, एक ग्राम सोने की अंगूठी पर यूनिक सीरियल नंबर होगा और इसकी पैकिंग टेम्पर्ड प्रूफ होगी.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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