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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?

ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?

चुनाव आयोग ने पूर्व बंगाल सीएम ममता बनर्जी और रितब्रता बनर्जी के गुटों के लिए अलग-अलग नाम की घोषणा कर दी है. पार्टी के नए लोगो भी सामने आए हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 18 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रितब्रता बनर्जी के गुट के नए नामों की घोषणा कर दी है. ममता बनर्जी की पार्टी को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. वहीं बागी रितब्रता के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह भी दे दिए हैं. ममता की पार्टी का 'फुटबॉल प्लेयर' और रितब्रता की पार्टी का 'एनवेलप' चुनाव चिन्ह होगा.

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ गई थी. इसके बाद दोनों गुटों ने पार्टी को लेकर अपना दावा किया. मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया. इसके बाद आयोग ने टीएमसी के नाम और चिन्ह को फ्रीज कर दिया था. अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों को नए नाम और लोगो दे दिए हैं, लेकिन यह अंतरिम आदेश है. 

रितब्रता बनर्जी और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल उपचुनाव से पहले 3-3 नाम और सिंबल दिए थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने अंतिम निर्णय लिया. रितब्रता ने ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न के आवंटन पर कहा, 'हम सामूहिक तौर से निर्णय लेते हैं और हमने 3 नाम दिए थे. हमें 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला है और चुनाव चिह्न 'लिफाफा' दिया गया है.'

चुनाव आयोग ने क्या दिया था निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने अपने अंतरिम आदेश में 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' को लेकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे आगामी बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके ‘दो फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करें. आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा था.

चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रस्तावित नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से मिलता-जुलता हो सकता है, और चुनाव चिह्न निर्दलीय उम्मीदवारों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचित खाली या उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची में से चुना जाना चाहिए. रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव छह अक्टूबर को होने हैं. 

यह भी पढ़ें : भारत को आंख दिखा रहा बांग्लादेश, अब रख दी बड़ी शर्त, बोला- 'रिश्ते सुधारने हैं तो...'

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Election Commission INDIA Ritabrata Banerjee
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