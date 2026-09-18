ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रितब्रता बनर्जी के गुट के नए नामों की घोषणा कर दी है. ममता बनर्जी की पार्टी को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. वहीं बागी रितब्रता के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है. चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह भी दे दिए हैं. ममता की पार्टी का 'फुटबॉल प्लेयर' और रितब्रता की पार्टी का 'एनवेलप' चुनाव चिन्ह होगा.

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ गई थी. इसके बाद दोनों गुटों ने पार्टी को लेकर अपना दावा किया. मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया. इसके बाद आयोग ने टीएमसी के नाम और चिन्ह को फ्रीज कर दिया था. अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों को नए नाम और लोगो दे दिए हैं, लेकिन यह अंतरिम आदेश है.

रितब्रता बनर्जी और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल उपचुनाव से पहले 3-3 नाम और सिंबल दिए थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने अंतिम निर्णय लिया. रितब्रता ने ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न के आवंटन पर कहा, 'हम सामूहिक तौर से निर्णय लेते हैं और हमने 3 नाम दिए थे. हमें 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला है और चुनाव चिह्न 'लिफाफा' दिया गया है.'

चुनाव आयोग ने क्या दिया था निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने अपने अंतरिम आदेश में 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' को लेकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे आगामी बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके ‘दो फूल और घास’ वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करें. आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को कहा था.

चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रस्तावित नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से मिलता-जुलता हो सकता है, और चुनाव चिह्न निर्दलीय उम्मीदवारों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचित खाली या उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची में से चुना जाना चाहिए. रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव छह अक्टूबर को होने हैं.

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