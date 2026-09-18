मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी

IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी

मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्मों के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर ये 5 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इनकी कहानियों में शुरुआत से अंत तक कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 06:05 PM (IST)
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अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और ऐसे ट्विस्ट पसंद हैं, जहां कहानी हर 15 मिनट में नया मोड़ लेती है, तो नेटफ्लिक्स पर कई शानदार फिल्में मौजूद हैं. इनमें कुछ फिल्मों की IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्मों के बारे में, जिनकी कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी.

'दृश्यम 2'
अजय देवगन और तब्बू स्टारर 'दृश्यम 2' (2022) की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. विजय सलगांवकर अपने परिवार को बचाने के लिए पहले ही एक ऐसी कहानी तैयार कर चुका है, जिस पर पुलिस को यकीन हो गया था. लेकिन केस दोबारा खुलने के बाद पुलिस एक बार फिर विजय और उसके परिवार के पीछे पड़ जाती है. इसमें कई ऐसे राज सामने आते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे. इसमें अक्षय खन्ना, पुनीत, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर जैसे कलाकार भी नजर आए थे. इस फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है.

'अंधाधुन' 
आयुष्मान खुराना की 'अंधाधुन' (2018) एक ऐसे पियानो प्लेयर आकाश की कहानी है, जो दुनिया के सामने खुद को अंधा बताता है. उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है, जब वो एक घर में पहुंचता है और वहां एक शख्स का मर्डर देख लेता है. इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दर्शक भी तय नहीं कर पाते कि आखिर सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है? श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू, राधिका आप्टे और अनिल धवन जैसे कलाकार भी नजर आए हैं. इसे IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है.

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'गॉन गर्ल' 
बेन अफ्लेक, रोसामंड पाइक और नील पैट्रिक हैरिस जैसे सितारों से सजी फिल्म 'गॉन गर्ल' (2014) को काफी पसंद किया गया था. इसकी कहानी निक और उसकी पत्नी एमी के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी शादी की सालगिरह वाले दिन एमी अचानक गायब हो जाती है. घर में कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं, जिनसे शक सीधे निक पर जाता है. पुलिस जांच शुरू करती है और मीडिया भी इस मामले को खूब उछालता है. निक अपनी पत्नी के गायब होने को लेकर परेशान नजर आता है, लेकिन धीरे-धीरे उसके व्यवहार और शादी से जुड़े कई सवाल सामने आने लगते हैं. फिल्म की कहानी आगे बढ़ते ही दर्शकों को एहसास होता है कि मामला जितना सीधा दिख रहा है, असल में उतना है नहीं. इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है.

'द आयरिशमैन'
रॉबर्ट डी नीरो, अल पचीनो और जो पेस्की स्टारर 'द आयरिशमैन' (2019) एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो फ्रैंक शीरन नाम के एक ट्रक ड्राइवर की कहानी बताती है. फ्रैंक की मुलाकात धीरे-धीरे क्राइम की दुनिया के लोगों से होती है और वो एक हिटमैन के तौर पर काम करने लगता है. इसके बाद उसकी जिंदगी अपराध, गैंगस्टर्स और सत्ता की दुनिया से जुड़ती चली जाती है. फिल्म में फ्रैंक के पुराने दिनों और उसके किए गए अपराधों को दिखाया गया है. कहानी सिर्फ मर्डर और क्राइम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों और बीतती उम्र के साथ फ्रैंक की जिंदगी में आए बदलाव भी दिखाती है. इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है.

'द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू'
'द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू' की कहानी पत्रकार मिकाएल ब्लोमक्विस्ट और हैकर लिस्बेथ सालेंडर के इर्द-गिर्द घूमती है. मिकाएल को एक अमीर परिवार की कई साल पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने का काम मिलता है. परिवार की एक लड़की कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसका कोई पता नहीं चला. जांच के दौरान मिकाएल की मुलाकात लिस्बेथ से होती है, जो इस केस को सुलझाने में उसकी मदद करती है. दोनों मिलकर पुराने राज खंगालते हैं और उन्हें परिवार से जुड़े ऐसे सच का पता चलता है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. फिल्म में सस्पेंस के साथ क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का भी जबरदस्त तड़का है. इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Netflix Murder Mystery Movies
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