जब गणेश जी को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी! वीडियो देख नतमस्तक हो गए भक्त, बोले- साक्षात भगवान पधारे

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं. कुछ वीडियो इतने भावनात्मक होते हैं कि लोग उन्हें दिल से जोड़ लेते हैं और श्रद्धा से देखने लगते हैं. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है. एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें हाथी खुद जंगल से निकलकर चौपाल पर रखी गणेश जी की मूर्ति को माला अर्पित करता हुआ दिखाई दे रहा है. यह दृश्य देखने में इतना भावुक और प्यारा लगता है कि लोग इसे भगवान की लीला मानकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि हकीकत कुछ और है.

गणेशी जी की मूर्ति को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी

दरअसल, वायरल वीडियो रात के अंधेरे का सीसीटीवी फुटेज टाइप दिखता है. वीडियो की शुरुआत में चौपाल जैसा दृश्य नजर आता है जहां बीच में गणेश जी की मूर्ति रखी है. मूर्ति के सामने दीपक जैसी रोशनी दिखाई देती है. तभी पीछे से जंगल की ओर से एक विशाल हाथी आता है और हाथी धीरे-धीरे चलते हुए मूर्ति के करीब पहुंचता है. इसके बाद वह अपनी सूंड से माला उठाता है और बड़ी सहजता से गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ा देता है. यह पूरा दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि पहली नजर में किसी को भी यह असली लग सकता है. हाथी माला अर्पित करने के बाद थोड़ी देर वहां खड़ा रहता है और फिर वापस जंगल की ओर लौट जाता है.

ये है वीडियो की सच्चाई

लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. डिजिटल टूल्स और एआई जनरेशन तकनीक से आजकल ऐसे विजुअल तैयार करना बेहद आसान हो गया है जो असलियत से बिल्कुल अलग नहीं लगते. यही वजह है कि यह हाथी और गणेश जी का वीडियो भी इतने लोगों को असली लग रहा है.

यूजर्स बोले, सब भगवान की लीला है

वीडियो को को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सब भगवान की लीला है. एक और यूजर ने लिखा...ये वीडियो एआई जनरेटेड है, लोगों को बेवकूफ मत समझो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हाथी की भक्ति देखकर मजा आ गया. साक्षात भगवान पधारे हैं.

