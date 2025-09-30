हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब गणेश जी को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी! वीडियो देख नतमस्तक हो गए भक्त, बोले- साक्षात भगवान पधारे

जब गणेश जी को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी! वीडियो देख नतमस्तक हो गए भक्त, बोले- साक्षात भगवान पधारे

दरअसल, वायरल वीडियो रात के अंधेरे का सीसीटीवी फुटेज टाइप दिखता है. वीडियो की शुरुआत में चौपाल जैसा दृश्य नजर आता है जहां बीच में गणेश जी की मूर्ति रखी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Sep 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं. कुछ वीडियो इतने भावनात्मक होते हैं कि लोग उन्हें दिल से जोड़ लेते हैं और श्रद्धा से देखने लगते हैं. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है. एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें हाथी खुद जंगल से निकलकर चौपाल पर रखी गणेश जी की मूर्ति को माला अर्पित करता हुआ दिखाई दे रहा है. यह दृश्य देखने में इतना भावुक और प्यारा लगता है कि लोग इसे भगवान की लीला मानकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि हकीकत कुछ और है.

गणेशी जी की मूर्ति को माला चढ़ाने पहुंचा हाथी

दरअसल, वायरल वीडियो रात के अंधेरे का सीसीटीवी फुटेज टाइप दिखता है. वीडियो की शुरुआत में चौपाल जैसा दृश्य नजर आता है जहां बीच में गणेश जी की मूर्ति रखी है. मूर्ति के सामने दीपक जैसी रोशनी दिखाई देती है. तभी पीछे से जंगल की ओर से एक विशाल हाथी आता है और हाथी धीरे-धीरे चलते हुए मूर्ति के करीब पहुंचता है. इसके बाद वह अपनी सूंड से माला उठाता है और बड़ी सहजता से गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ा देता है. यह पूरा दृश्य इतना वास्तविक लगता है कि पहली नजर में किसी को भी यह असली लग सकता है. हाथी माला अर्पित करने के बाद थोड़ी देर वहां खड़ा रहता है और फिर वापस जंगल की ओर लौट जाता है.

ये है वीडियो की सच्चाई

लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. डिजिटल टूल्स और एआई जनरेशन तकनीक से आजकल ऐसे विजुअल तैयार करना बेहद आसान हो गया है जो असलियत से बिल्कुल अलग नहीं लगते. यही वजह है कि यह हाथी और गणेश जी का वीडियो भी इतने लोगों को असली लग रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स बोले, सब भगवान की लीला है

वीडियो को को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सब भगवान की लीला है. एक और यूजर ने लिखा...ये वीडियो एआई जनरेटेड है, लोगों को बेवकूफ मत समझो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हाथी की भक्ति देखकर मजा आ गया. साक्षात भगवान पधारे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

Published at : 30 Sep 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Elephant Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
'हम विचारधारा को नहीं छोड़ते', RSS के कार्यक्रम में मां को मिले न्योते पर क्या बोले CJI गवई के भाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
मथुरा: बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ बड़ा फैसला
ओटीटी
New On Netflix In October: अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी 'कुरुक्षेत्र', 'मॉनस्टर' समेत ये फिल्में-सीरीज
अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर मौज काटेंगे दर्शक, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
इंडिया
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
करूर भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, टीवीके के इस नेता के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बिहार
Bihar Politics: 'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
'कोई नई बात...', शांभवी चौधरी का प्रशांत किशोर पर अटैक, कहा- सब आरोप निराधार
हेल्थ
Brain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
ट्रेंडिंग
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
वेस्टर्न ड्रेस पहन गरबा खेलने पहुंची महिला! सबके बीच जमकर थिरकाए कदम- वायरल होते ही इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget