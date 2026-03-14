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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWatch: "10 साल बाद घर लौट बेटे ने दिया सरप्राइज" परिवार रह गया हक्का बक्का, रुला देगा बीवी का रिएक्शन, वीडियो वायरल

Watch: "10 साल बाद घर लौट बेटे ने दिया सरप्राइज" परिवार रह गया हक्का बक्का, रुला देगा बीवी का रिएक्शन, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 10 साल बाद विदेश से वापस घर लौटा है. इस दौरान वो घर आने से पहले अपने परिवार को इसकी सूचना नहीं देता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Mar 2026 02:58 PM (IST)
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घर के जिम्मेदार बेटे जब घर को पालने के लिए बाहर निकलते हैं तो मालूम नहीं होता कि कब वापस लौटेंगे. कई बार रोजी की तलाश में विदेश गए पति, बेटे या भाई सालों तक घर ही नहीं लौटते, लेकिन जब अचानक वापस आते हैं तो घर में रौनक चीखने लगती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें घर का बेटा जब 10 साल बाद घर लौटा तो उसे देखकर पूरा घर हैरान रह गया क्योंकि इस बेटे ने घर आने की पूर्व सूचना परिवार को ना देकर सरप्राइज देना जरूरी समझा. वीडियो देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे.

10 साल बाद घर लौट बेटे ने दिया सरप्राइज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 10 साल बाद विदेश से वापस घर लौटा है. इस दौरान वो घर आने से पहले अपने परिवार को इसकी सूचना नहीं देता और अचानक घर में दाखिल होता है जिसके बाद घर वालों की तो मानों ईद हो जाती है. जिस जिस की नजर परिवार के इस शख्स पर पड़ती है सभी की आंखें खुली रह जाती हैं. वीडियो में दिखता है कि बहन की नजर जब इस शख्स पर पड़ती है तो वो खुशी से मानों पागल हो जाती है और जोर जोर से उछलने लगती है इसके बाद भाई बहन गले लगते हैं. इसके बाद परिवार के बाकि लोग भी बारी बारी से अपने इस बेटे का स्वागत करते हैं और गले लगते हैं.

 
 
 
 
 
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10 साल बाद पति को देख रोने लगी पत्नी

इसके बाद जब शख्स की बीवी उसके सामने आती है तो ये मंजर सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाला होता है. काफी देर तक तो बीवी को समझ ही नहीं आता कि वो किसे देख रही है. गोद में अपने बेटे को लिए वो केवल अपने पति को आंख भरकर निहारती रहती है. इसके बाद वो इमोशनल होकर पति के गले लगती है और फिर रोने लगती है, ये मंजर काफी ज्यादा भावुक करने वाला था.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यूजर्स भी हो गए इमोशनल

वीडियो को amnanaqviii_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसा भी पैसा किस काम का कि घर वालों से दूर कर दे. एक और यूजर ने लिखा...कितना भावुक कर देने वाला वीडियो है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितने खुश हैं घर वाले, बेचारी बीवी तो रोने लगी है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 14 Mar 2026 02:58 PM (IST)
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