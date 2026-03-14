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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमालकिन ने नहीं दिया टमाटर तो बुलाने लगा पुलिस, क्यूट तोते का वीडियो वायरल

मालकिन ने नहीं दिया टमाटर तो बुलाने लगा पुलिस, क्यूट तोते का वीडियो वायरल

हाल ही में एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्यारा सा तोता अपनी मालकिन से टमाटर मांगता हुआ नजर आ रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 03:14 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर हर दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो हमें हैरान कर देते हैं, तो कुछ इतने मजेदार होते हैं कि लोगों की हंसी ही नहीं रुकती, खासकर जानवरों और पक्षियों के मजेदार वीडियो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. ऐसे वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं और लोग उन्हें बार-बार देखना पसंद करते हैं. 

हाल ही में एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्यारा सा तोता अपनी मालकिन से टमाटर मांगता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि जब मालकिन तोते को टमाटर देने से मना कर देती है, तो तोता गुस्से में आकर पुलिस बुलाने की धमकी देने लगता है. तोते की यह बात सुनकर लोग भी हंसने लगते हैं. 
 
क्या है वायरल वीडियो में

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तोता अपनी मालकिन से बार-बार टमाटर मांग रहा है. तोता बड़े मजेदार अंदाज में टमाटर मांगते हुए अपनी मालकिन से बात करता दिखाई देता है.  जब महिला उसे टमाटर देने से मना कर देती है, तो तोता तुरंत नाराज हो जाता है और मजाकिया अंदाज में कहने लगता है कि वह पुलिस को बुला लेगा. इसके बाद तोता जोर-जोर से पुलिस… पुलिस… आवाज देने लगता है.  तोते की यह हरकत देखकर उसकी मालकिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और जोर से हंसने लगती है. वीडियो में तोते का यह अंदाज इतना प्यारा और मजेदार है कि जो भी इसे देख रहा है, उसकी हंसी छूट जा रही है. 

यह भी पढ़ें -संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की चाय-बिस्कुट पार्टी! वायरल हुआ वीडियो तो मजे लेने लगे यूजर्स

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स  पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि यूपी के बहराइच में एक व्यक्ति का तोता, टमाटर न देने पर पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे बहुत पसंद किया. देखते ही देखते यह वीडियो हजारों-लाखों बार देखा जाने लगा और लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने लगे. 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट करने लगे. किसी ने लिखा, यह तोता तो बहुत चालाक है, इसे पता है पुलिस बुलाने से टमाटर मिल जाएगा. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, अब टमाटर न देना भी अपराध हो गया है. कुछ लोगों ने तोते की समझदारी और बोलने के अंदाज की भी तारीफ की, लोगों का कहना है कि तोता बहुत ही क्यूट और समझदार लग रहा है. 

यह भी पढ़ें - रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Published at : 14 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Viral Video Of Parrot Cute Parrot Video Funny Parrot Video
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