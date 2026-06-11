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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगElephant Viral Video: हाथी भाई को क्या हुआ... दीवार तोड़कर गजानन ने मारी एंट्री, मच गई अफरा-तफरी; देखें वीडियो

Elephant Viral Video: हाथी भाई को क्या हुआ... दीवार तोड़कर गजानन ने मारी एंट्री, मच गई अफरा-तफरी; देखें वीडियो

Elephant Viral Video: एक हाथी अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है कि लोग देखते रह जाते हैं. वायरल वीडियो में हाथी अपनी ताकत से एक झटके में दीवार तोड़ देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 02:36 PM (IST)
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Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कई जानवरों से रिलेटेड वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी किसी जानवर क्यूट वीडियो वायरल होता है तो कभी जानवरों की लड़ाई वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है कि लोग देखते रह जाते हैं.

वायरल वीडियो में हाथी अपनी ताकत से एक झटके में दीवार तोड़ देता है. वीडियो में हाथी की ताकत और दीवार की मजबूती का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स भी शोक में आ जाते हैं. कई दूर खड़े लोग हाथी की ताकत को दूर से अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आते हैं.

दीवार तोड़कर गजानन ने मारी एंट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई हाथी किसी प्लाॅट के अंदर होते हैं और कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सामने दीवार पर जोरदार धक्का मारता है. हाथी के धक्के से दीवार भरभराकर गिर जाती है. वहीं दीवार गिरा कर हाथी प्लॉट से बाहर निकल जाते हैं. हाथी के दीवार तोड़ने के अंदाज का यह वीडियो से अंदर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वही इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लाइक्स भी मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें-Video: 370 रुपये की बिरयानी पड़ी भारी! कॉमेडी शो में अपनी डेट का किस्सा सुनाने पर गई शख्स की नौकरी

हाथी की ताकत की हो रही चर्चा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथी की ताकत और दीवार की मजबूती की चर्चा कर रही है. हाथी की ताकत को देखकर एक वीडियो कमेंट करता  है हाथियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे चाहें तो तोड़फोड़ के काम में पूरी इमारत गिरा दें. दूसरा यूजर कमेंट करता है कि हाथी की ताकत अपनी जगह है, लेकिन लगता है दीवार बनाने में तीसरे दर्जे का सामान इस्तेमाल किया गया. एक और दूसरे यूजर ने लिखा यह हाथी की ताकत कम और निर्माण कार्य की पोल ज्यादा खोल रहा है. एक और यूजर ने बताया हाथी और ठेकेदार की खराब क्वालिटी वाली दीवार का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक साबित हुआ. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया पत्थर की दीवारें गिरा देने वाले हाथी के लिए यह कंक्रीट की दीवार कोई बड़ी बात नहीं है. एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा लगता है अंबूजा सीमेंट का विज्ञापन यहां फेल हो गया. वहीं एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया दीवार भी शायद सरकारी थी, तभी एक धक्के में ढह गई. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है हाथी तो शक्तिशाली है कि लेकिन यहां असली समस्या निर्माण की खराब क्वालिटी की लग रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Elephant Viral Video Viral Animal Video Elephant Break Wall Elephant Strength Viral Video
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