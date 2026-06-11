हाथी भाई को क्या हुआ... दीवार तोड़कर गजानन ने मारी एंट्री, मच गई अफरा-तफरी; देखें वीडियो

Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कई जानवरों से रिलेटेड वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी किसी जानवर क्यूट वीडियो वायरल होता है तो कभी जानवरों की लड़ाई वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है कि लोग देखते रह जाते हैं.

वायरल वीडियो में हाथी अपनी ताकत से एक झटके में दीवार तोड़ देता है. वीडियो में हाथी की ताकत और दीवार की मजबूती का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स भी शोक में आ जाते हैं. कई दूर खड़े लोग हाथी की ताकत को दूर से अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आते हैं.

दीवार तोड़कर गजानन ने मारी एंट्री

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई हाथी किसी प्लाॅट के अंदर होते हैं और कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सामने दीवार पर जोरदार धक्का मारता है. हाथी के धक्के से दीवार भरभराकर गिर जाती है. वहीं दीवार गिरा कर हाथी प्लॉट से बाहर निकल जाते हैं. हाथी के दीवार तोड़ने के अंदाज का यह वीडियो से अंदर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वही इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लाइक्स भी मिल चुके हैं.

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Crazy power elephants have💀 pic.twitter.com/U47DmGKlmY — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 10, 2026

हाथी की ताकत की हो रही चर्चा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हाथी की ताकत और दीवार की मजबूती की चर्चा कर रही है. हाथी की ताकत को देखकर एक वीडियो कमेंट करता है हाथियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे चाहें तो तोड़फोड़ के काम में पूरी इमारत गिरा दें. दूसरा यूजर कमेंट करता है कि हाथी की ताकत अपनी जगह है, लेकिन लगता है दीवार बनाने में तीसरे दर्जे का सामान इस्तेमाल किया गया. एक और दूसरे यूजर ने लिखा यह हाथी की ताकत कम और निर्माण कार्य की पोल ज्यादा खोल रहा है. एक और यूजर ने बताया हाथी और ठेकेदार की खराब क्वालिटी वाली दीवार का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक साबित हुआ. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया पत्थर की दीवारें गिरा देने वाले हाथी के लिए यह कंक्रीट की दीवार कोई बड़ी बात नहीं है. एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा लगता है अंबूजा सीमेंट का विज्ञापन यहां फेल हो गया. वहीं एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया दीवार भी शायद सरकारी थी, तभी एक धक्के में ढह गई. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है हाथी तो शक्तिशाली है कि लेकिन यहां असली समस्या निर्माण की खराब क्वालिटी की लग रहा है.

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