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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 370 रुपये की बिरयानी पड़ी भारी! कॉमेडी शो में अपनी डेट का किस्सा सुनाने पर गई शख्स की नौकरी

Video: 370 रुपये की बिरयानी पड़ी भारी! कॉमेडी शो में अपनी डेट का किस्सा सुनाने पर गई शख्स की नौकरी

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वह ऑडियंस से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक डेट का किस्सा सुनाया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 11 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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कभी-कभी एक छोटी सी बात मजाक में कही जाती है, लेकिन उसका असर इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी ही बदल जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में, जहां हंसी-मजाक के बीच एक शख्स का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते उसकी नौकरी तक चली गई. गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा को शायद अंदाजा भी नहीं था कि 370 रुपये की बिरयानी का जिक्र उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा.

कॉमेडी शो में कही बात बनी मुसीबत

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वह ऑडियंस से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक डेट का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गए थे और करीब 360-370 रुपये की बिरयानी खाई. हिमांशु ने बताया कि जब लड़की ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने मजाक में कहा कि “370 रुपये लगे हैं, तो उसे वसूल तो करूंगा ही.” इस बयान का मतलब ‘सेक्सुअल फेवर’ से जोड़कर देखा गया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

जैसे ही विवाद बढ़ा, हिमांशु जिस कंपनी में काम करते थे Starvik Design ने सख्त कदम उठाया. कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने साफ कहा कि “गलतियों के नतीजे होते हैं,” और उन्होंने हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी ने यह भी कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है.

 
 
 
 
 
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माफी और सोशल मीडिया से दूरी

विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु ने अपनी बात के लिए माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए. वहीं कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने कहा कि मजाक की भी एक सीमा होती है और ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जा सकतीं. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि एक मजाक को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया. हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे एक सीख के तौर पर देखा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या बोल रहे हैं, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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