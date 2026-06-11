370 रुपये की बिरयानी पड़ी भारी! कॉमेडी शो में अपनी डेट का किस्सा सुनाने पर गई शख्स की नौकरी

कभी-कभी एक छोटी सी बात मजाक में कही जाती है, लेकिन उसका असर इतना बड़ा हो जाता है कि जिंदगी ही बदल जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में, जहां हंसी-मजाक के बीच एक शख्स का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते उसकी नौकरी तक चली गई. गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा को शायद अंदाजा भी नहीं था कि 370 रुपये की बिरयानी का जिक्र उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा.

कॉमेडी शो में कही बात बनी मुसीबत

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें वह ऑडियंस से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक डेट का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गए थे और करीब 360-370 रुपये की बिरयानी खाई. हिमांशु ने बताया कि जब लड़की ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने मजाक में कहा कि “370 रुपये लगे हैं, तो उसे वसूल तो करूंगा ही.” इस बयान का मतलब ‘सेक्सुअल फेवर’ से जोड़कर देखा गया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

Pranit More.. the worst standup comedian AWA human being 🤡 pic.twitter.com/Y1DQcjW4tc — Vishakha 🌟 (@MasalaaMinds) June 5, 2026

कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

जैसे ही विवाद बढ़ा, हिमांशु जिस कंपनी में काम करते थे Starvik Design ने सख्त कदम उठाया. कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने साफ कहा कि “गलतियों के नतीजे होते हैं,” और उन्होंने हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी ने यह भी कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है.

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माफी और सोशल मीडिया से दूरी

विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु ने अपनी बात के लिए माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए. वहीं कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने कहा कि मजाक की भी एक सीमा होती है और ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जा सकतीं. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि एक मजाक को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया. हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे एक सीख के तौर पर देखा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या बोल रहे हैं, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है.

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